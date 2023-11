Nous l’écrivions encore en octobre : en France, des femmes qui viennent juste d’accoucher se retrouvent à la rue, faute d’hébergement d’urgence, leur situation n’étant pas jugée « prioritaire » par le 115, les services de l’Etat qui attribuent des places aux personnes sans-abri. C’est pour éviter le pire que des maternités du nord-est francilien se mobilisent, gardant ces femmes et leur bébé pendant des dizaines de jours, une situation « ingérable » dénoncée par les soignants.

« Notre maternité s’est transformée, au fil des semaines, en centre d’hébergement d’urgence. Les patientes sans domicile fixe ont occupé des lits de suites de couches et de grossesses à hauts risques, non par nécessité de soins, mais parce qu’aucune solution d’hébergement ne leur a été proposée par l’État, le département ou la ville » écrivaient fin octobre des sages-femmes de la maternité de l’hôpital Delafontaine à Saint-Denis dans un courrier au ministère de la Santé.

50 femmes migrantes hébergées dans des maternités d’Ile-de-France

Jusqu’à une vingtaine de femmes SDF et leurs nourrissons se trouvaient en septembre, sans raison médicale, dans les services de suite de couches et grossesses pathologiques --sur une soixantaine de lits--, hébergés parfois « jusqu’à 70 jours », écrivent-elles.

Depuis 2019, l’Agence régionale de santé (ARS) mesure chaque mardi le nombre de femmes sans-abri concernées dans 27 des 45 maternités publiques de l’Ile-de-France. Le nombre total s’établit généralement « autour de 20 ou 30, mais, depuis quelques semaines, on observe une augmentation forte, récemment jusqu’à 50 femmes », indique l’ARS. En comparant « des périodes similaires de l’automne », ce chiffre était de 15 femmes en 2021, 30 en 2022, et 50 en 2023, la problématique se concentrant sur le nord-est de Paris, la Seine-Saint-Denis et le Val-d’Oise, précise l’Agence.

Selon une « enquête flash » réalisée le 4 juillet et obtenue par l’AFP, la durée moyenne d’hospitalisation des jeunes mamans sans-abri était de 14 jours (contre 3 à 5 normalement), et dépassait 18 jours dans sept hôpitaux dont Robert Debré et Lariboisière à Paris, ou ceux de Saint-Denis, Montfermeil et Aulnay-sous-Bois. Pour soulager ces établissements, l’ARS « demande à toutes les maternités » de s’impliquer, « développe des équipes médico-sociales » et dispose de « 110 places » médicalisées. Mais le nœud du problème est la crise de l’hébergement d’urgence.

Un centre d’hébergement fermé pour raisons budgétaires

« Ici, beaucoup d’hôtels conventionnés avec l’Etat renoncent aujourd’hui à l’accueil 115, pour faire des travaux en vue des Jeux olympiques », relève auprès de l’AFP le député communiste de Seine-Saint-Denis Stéphane Peu, coauteur d’un rapport sur le sujet.

Parallèlement, un centre d’hébergement où ces jeunes mamans étaient prioritaires à Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis) a « fermé en juin pour raisons budgétaires », déplore le député.

Selon le rapport parlementaire de Stéphane Peu, l’Etat disposait fin 2022 de 118.000 places d’hébergement d’urgence, dont 50.000 en hôtels. Le nombre de chambres d’hôtel a augmenté de 25 % depuis fin 2017, essentiellement pendant l’épidémie de Covid-19, mais a commencé à décroître en 2022 (-2.500 chambres).

1.000 demandes non pourvues par jour

Interrogée, la préfecture d’Ile-de-France réfute tout lien avec les Jeux olympiques. Les hôtels, très « mobilisés pendant la crise sanitaire dans un contexte d’arrêt de leurs activités commerciales », ont vu revenir les touristes, ce qui « était attendu », explique-t-elle à l’AFP.

Les services « sont mobilisés pour anticiper cette contraction » avec des solutions plus « durables », poursuit-elle, assurant avoir déjà créé 750 places en centres d’hébergement en 2022-2023. Le volume total était « quasiment le même » en 2023 qu’en 2022, et « des moyens complémentaires » sont alloués pour l’hiver. Malgré tout « la tension reste très forte », et les demandes non pourvues peuvent « dépasser 1.000 par jour à Paris », reconnaît-elle.

Parmi les « publics prioritaires », les femmes enceintes ou sortant de maternité disposent en Ile-de-France de 2.000 places dédiées (30 millions d’euros de budget), ajoute la préfecture, et « un travail spécifique est en cours pour trouver des places supplémentaires ».