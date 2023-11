Une femme âgée de 53 ans a été mise en examen et placée sous contrôle judiciaire mercredi soir pour meurtre sur conjoint, selon le parquet de Paris.

Dimanche soir, l’époux, âgé de 59 ans, est décédé « d’un coup de couteau au thorax » après « une dispute survenue » dans leur appartement du 19e arrondissement de la capitale, a indiqué le ministère public.

Jusqu’alors, il n’y avait pas eu de main courante ni plainte pour violences au sein de ce couple, selon la même source.

Elle pensait simplement l’avoir « piqué »

Placée en garde à vue puis présentée mercredi à un juge d’instruction, la suspecte a expliqué s’être scarifiée avant de porter un coup de couteau à son mari, « mais pensait simplement l’avoir “piqué” », selon ses propres termes, rapporte le parquet.

Elle a ajouté avoir craint la réaction de son époux et « être allée se réfugier dans sa chambre avant de constater qu’il était blessé », puis « d’appeler les secours et ses enfants ». Ses filles, majeures, étaient absentes au moment du drame, d’après une source policière et le parquet.

Mise en examen et placement sous contrôle judiciaire

Le juge d’instruction a demandé sa mise en examen et son placement sous contrôle judiciaire, alors que le parquet avait requis sa détention provisoire. Le ministère public a alors sollicité un juge des libertés et de la détention, afin qu’il tranche sur les mesures de sûreté.

Ce juge a confirmé le placement sous contrôle judiciaire mais « sans organiser de débat », a regretté le parquet, qui « envisage de faire appel ».

145 morts violentes au sein de couples en 2022

Sollicités, les avocats de la suspecte, Mes Simon Clémenceau et Lucile Collot, n’ont pas souhaité commenter à ce stade.

En 2022, il y a eu 145 morts violentes au sein de couples, selon un bilan du ministère de l’Intérieur : 118 femmes et 27 hommes. Les homicides commis dans le cadre de violences conjugales ont été en hausse en 2022 (+6 par rapport à 2021).