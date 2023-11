84 % de ponctualité, ce n’est pas assez ! Île-de-France Mobilités (IDFM) publie tous les mois son baromètre avec le « taux de production » de chaque ligne RER, métro et transilien, selon les demandes faites aux opérateurs à savoir RATP et SNCF. Alors que le RER B est régulièrement dans le viseur de l’autorité organisatrice des transports régionaux, plusieurs lignes de métro ont aussi proposé un service dégradé en septembre. Dans le peloton de queue, on retrouve les lignes 6, 8 et 13, à la peine, aux côtés donc du RER B et du C.

Pour calculer ce taux de ponctualité, IDFM prend en compte le pourcentage de trains réellement en circulation par rapport à l’offre demandée par contrat aux opérateurs. Et en septembre, leur baromètre indique que la moitié des lignes de métro n’a pas atteint l’offre de trains commandée. L’organisme demande à la RATP des améliorations rapides, Valérie Pécresse s’est fendue d’un courrier à l’attention de Jean Castex, le boss de la RATP. Pour l’instant, aucune donnée postérieure n’a été communiquée.

Dans le détail, les meilleurs élèves côté métro sont les deux lignées automatiques, la 1 et la 14, la 5 et la 9, qui ont dépassé les 100 % par rapport à l’offre commandée. Mais les lignes 4 et 10 notamment ont subi une chute importante de leur taux par rapport à juillet. En cause selon la RATP, les incidents voyageurs, le phénomène des colis oubliés dans les rames et les stations et un matériel roulant très dégradé.