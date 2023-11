Elle a occupé la scène pendant 2h20 à l’Accor Arena de Paris. Madonna a réjoui les fans français dimanche soir avec un show exceptionnel pour son « Celebration Tour ». Quatre mois après avoir contracté une infection bactérienne et avoir été plongée dans le coma pour être soignée, elle offre un concert de haut vol, malgré 1h40 de retard sur l’horaire prévu.

Il est 22:08. La si sympathique #Madonna daigne monter sur scène pour son premier concert à l'@Accor_Arena avec juste plus de 68 mn de retard. Pour rappel, le dernier métro arrive à son terminus vers 01:15 et le prix des billets est délirant. pic.twitter.com/4NZGzBFxkt — Lena Lutaud (@LenaLutaud) November 12, 2023



Après Londres, Anvers, Copenhague, Barcelone, Stockholm et Lisbonne, le « Celebration Tour », commencé finalement le 14 octobre, après un premier report dû aux soucis de santé de la star, s’arrête pour quatre dates dans la capitale française : hier dimanche, ce lundi soir, dimanche 19 et lundi 20 prochain. A 65 ans, la chanteuse a ravi les premiers spectateurs français qui saluent sur X (ex-Twitter) « The ultimate queen ». « Cela fait plus de 20 ans que je la suis avec assiduité et Madonna ne cesse de me surprendre. Ce premier concert parisien est à son image : plein d’énergie, d’engagements et de créativité. Elle nous fait un cadeau après la frayeur de cet été. Merci et à ce soir », poste une fan fidèle, tandis qu’un autre s’enflamme pour « sa liberté de ton, sa créativité et ses danseurs ».

Il faut dire que pour ses 40 ans de carrière, Madonna donne toujours autant sur scène. « La plupart des artistes que je côtoyais il y a quarante ans ne sont plus là aujourd’hui. Je fais partie des chanceux et je suis reconnaissante de ça tous les jours », lance-t-elle, avant d’accueillir deux de ses enfants sur scène, Mercy James au piano sur Bad Girl et David pour La Isla Bonita. Histoire de famille pour l’éternelle reine de la pop.