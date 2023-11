Une nouvelle passe d’armes se joue sur le chantier de « la boîte à claques » dans le 5e arrondissement de Paris. La rénovation des locaux de l’ancienne école Polytechnique est au centre d’une bataille rangée avec d’un côté un collectif d’anciens et d’actuels étudiants de la prestigieuse école d’ingénieurs, dénommé « Polytechnique n’est pas à vendre » et soutenu par des élus parisiens de différents bords, et de l’autre, LVMH, à qui Polytechnique a confié la maîtrise d’ouvrage du chantier, et la nouvelle directrice de l’école fraîchement nommée, Laura Chaubard.

Cette dernière, invitée sur BFM Paris mardi, a bien abondé dans le sens de la maîtrise d’ouvrage, à savoir le groupe LVMH, affirmant que « l’Ecole Polytechnique, première école d’ingénieur de France, doit aujourd’hui consolider son positionnement parmi les toutes meilleures écoles scientifiques du monde, par l’excellence de sa formation, de sa recherche et de son innovation. Ce projet rentre totalement dans cette stratégie puisqu’il doit doter l’école d’un lieu parisien, sur le site historique de la montagne Sainte-Geneviève qu’elle a occupé jusqu’en 1976 ».

Ce qui n’a pas alerté plus que ça les membres du collectif. « La présidente de Polytechnique réagit pour défendre le projet de son établissement. Elle est dans son rôle, on peut difficilement attendre autre chose à chaud. Il faut garder en tête qu’il s’agit d’un grand projet qui implique de nombreux acteurs (mécène, ministères, mairie de Paris, association des anciens). Une décision de changer le projet ne peut aboutir qu’après discussion avec chacun. », assure Matthieu Lequesne, contacté mercredi par 20 Minutes.

Chantier arrêté ou chantier en cours ?

Pourtant jeudi dernier, les opposants à ce chantier pharaonique de 30 millions d’euros, ont protesté pour un abandon définitif du projet sur la place Jacqueline-de-Romilly, affirmant constats d’huissier à l’appui que 20 Minutes a pu consulter, que le chantier était à l’arrêt depuis 2022. Ce que conteste formellement LVMH, qui a aussi fait noter la reprise des travaux le 18 septembre par un autre huissier, dont le constat a aussi été transmis à 20 Minutes. « Les travaux sont tout sauf à l’arrêt. Mardi, on a monté un échafaudage mais sur un chantier aussi complexe, chaque jour il se passe des choses différentes, pas forcément visibles de la rue ». Le groupe regrette « d’être en permanence mis en cause par une poignée de personnes qui ne représentent qu’elles-mêmes ».

Une source chez LVMH affirme que cette photo, transmise à "20 Minutes", a été prise sur le chantier de « la boîte à claques » vendredi 10 novembre 2023. Mais "20 Minutes" n'est pas en moyen de confirmer ou d'infirmer la date. - LVMH

Il avance que « tous les process ont été respectés. Le projet a toujours été présenté en toute transparence, on n’est pas arrivés du jour au lendemain ». Si la Direction régionale des Affaires culturelles (Drac) d’Île-de-France, sur demande de « Polytechnique n’est pas à vendre », a indiqué dans un mail, que 20 Minutes a pu se procurer, que « l’opération de fouilles dont le démarrage a bien été effectif à l’été 2022 (accompagnement archéologique des travaux préparatoires dans les jardins du ministère et dans la galerie de Navarre) » a été interrompue « à l’automne 2022, à la demande de la maîtrise d’ouvrage ».

Des fouilles interrompues… pour l’instant ?

La Drac d’Île-de-France précise aussi que l’opération de fouilles n’est pas achevée et que le rapport n’a pas été rédigé, l’opération ayant été interrompue. Pour LVMH, « les fouilles ont été faites en premier sous le Jardin carré, propriété du ministère de l’Enseignement supérieur. Puis on a demandé à interrompre au moment de passer à la cour de la Boîte à claques pour ne pas avoir à arracher l’arbre tout de suite ». Le vieux tilleul majestueux de la cour, au cœur des revendications des manifestants jeudi, en serait donc la cause. « Comme on n’a pas encore finalisé les études sur le devenir de cet arbre, on n’a pas voulu le déraciner. Il y a plusieurs études pour voir comment on peut faire avec lui, s’il est en bonne santé pour être déplacé, si oui comment et où. Bref ce sont des choses qui prennent du temps », complète LVMH, qui assure qu’une fois la question du tilleul tranchée, elle demandera la fin des fouilles obligatoires.

Il y a une semaine, « c’était une action d’alerte, symbolique », confiait Matthieu Lequesne du collectif « Polytechnique n’est pas à vendre ». « Notre rassemblement a permis de mettre le sujet sur la table. Les réactions des riverains et des anciens élèves que nous recueillons depuis plusieurs jours nous permettent d’être optimistes, ce projet suscite beaucoup d’incompréhension et d’indignation », a-t-il ajouté hier mercredi. Ce qui laisse LVMH perplexe. « Ce n’est pas un projet pour LVMH mais bien pour l’école Polytechnique. On ne va pas mettre un gros logo, on fait du mécénat et c’est tout. Une poignée d’étudiants du collectif n’est pas d’accord avec les idées qu’on représente de l’économie et se positionne contre nous. Sauf qu’on entre dans un débat idéologique et non un débat sur le fond du projet », s’étonne encore le groupe de Bernard Arnault. Stop ou encore, personne ne sait, pour l'heure, qui tranchera.