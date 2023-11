Rassemblés place Jacqueline-de-Romilly, dans le 5e arrondissement, ce jeudi matin, anciens et actuels Polytechniciens sont mobilisés contre le chantier à 30 millions d’euros engagé par LVMH dans les bâtiments de l’ex-école Polytechnique. Si leur combat met en avant la destruction d’un jardin protégé au sein de l’établissement et d’un emblématique tilleul centenaire, ils dénoncent plus largement la volonté de LVMH de pénétrer les rouages de l’école publique. De privatiser, en quelque sorte, l’excellence publique à la française.

🔴Au #ConseildeParis de novembre, nous déposons un vœu contre la destruction par #LVMH du jardin protégé et nous demandons la réouverture du jardin Carré de l'Ecole Polytechnique.

🔴Au #ConseildeParis de novembre, nous déposons un vœu contre la destruction par #LVMH du jardin protégé et nous demandons la réouverture du jardin Carré de l'Ecole Polytechnique.

Pour la défense du patrimoine public, contre la prédation de #LVMH ! https://t.co/3CL3YB3k0c https://t.co/Qye7WJXDHP pic.twitter.com/t5E5ZuYdj1 — Les Écologistes - Ville de Paris (@ecoloParis) November 9, 2023



« LVMH, on le voit bien à Paris, a une volonté partout où il y a un immeuble vide de racheter, pour en faire des boutiques, des bureaux ou de la spéculation, dans une volonté d’emprise sur le bien public », dénonce Emile Meunier, conseiller municipal EELV à la mairie de Paris, et farouchement opposé, depuis des mois, au chantier de LVMH, dans les locaux dont Polytechnique est toujours propriétaire, mais dont l'ancienne direction a transféré le permis de construire au groupe de Bernard Arnault.

A ses côtés, on retrouve Fatoumata Koné, présidente des Ecologistes au conseil de Paris, Alexandre Moatti, ancien Polytechnicien et haut fonctionnaire français, qui a été un des premiers à alerter sur ce chantier. Mais aussi Alexandre Barrat, élu Changer Paris du 5e arrondissement, Laurent Audouin, conseiller EELV du 5e arrondissement, et Corine Faugeron, également élue écologiste de Paris-Centre.

Contestation devant le tribunal administratif et vœu au Conseil de Paris

Arrivé en courant, avec un peu de retard, à ce rassemblement d’une quarantaine de personnes, il dénonce, à grand renfort de punchlines, ce qu’il décrit comme un non-sens écologique en plein cœur de la capitale. « Nous avons contesté en justice le permis de construire, et nous avons aussi déposé un vœu pour que la majorité – Emmanuel Grégoire, adjoint à l’Urbanisme en tête – se positionne avec nous sur l’arrêt de ce projet. Qu’ils retournent à leurs rouges à lèvres connectés et sacs à main waterproof plutôt que de raser un espace protégé ».

Comme le résume plus sobrement Matthieu Lequesne, l’un des membres du collectif « Polytechnique n’est pas à vendre », « on demande un moratoire sur ce chantier à 30 millions d’euros. Ensuite, il faudra discuter, impliquer le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche [à qui appartient le Jardin carré] pour rouvrir le jardin public qui se trouve à l’arrière ».

La patronne de Polytechnique nouvellement nommée, Laura Chaubard, qui était jusqu’à présent directrice générale, ne s’est, pour l’heure, pas exprimée sur le sujet. Mais « Polytechnique n’est pas à vendre compte » bien la rallier à sa cause et cesser une fois pour toutes tout partenariat ou contrat avec LVMH.