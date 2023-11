« 50 % des enfants en sixième ne savent pas nager. » C’est face à ce constat que le conseil départemental des Hauts-de-Seine a inauguré ce lundi un bassin éphémère à Châtenay-Malabry en présence de Georges Siffredi, le président du département, Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France et du président de la fédération française de natation, Gilles Sezionale.

Grâce à ce bassin et deux autres installés à Clichy et à Suresnes, les 4.000 élèves de 6e du département vont pouvoir développer leur pratique de la natation. Mais pas seulement. A quelques mois des JO de Paris 2024, ils vont aussi découvrir les valeurs de l’olympisme et la pratique de la natation paralympique.

Ces bassins seront également à la disposition des villes, structures associatives et de l’UNSS le mercredi après-midi.

