59.540 euros. C’est la somme qu’a finalement déboursée la Mairie de Paris pour le déplacement d’Anne Hidalgo, de deux élus et de trois collaborateurs, il y a une dizaine de jours en Nouvelle-Calédonie et à Papeete. La maire de Paris, de retour hier dans la capitale, s’est finalement résolue à communiquer sur ce voyage qui a fait couler beaucoup d’encre depuis le 25 octobre, et la révélation du Canard enchaîné, qui prêtait à Laurent Nunez, le préfet de Paris, des propos sur l’absence de l’édile pour plusieurs semaines.

D’après Pierre Rabadan, l’adjoint aux sports de la Mairie de Paris, également du voyage, Anne Hidalgo était « très agacée par cette polémique qui a pris une ampleur disproportionnée », confiait-il au Parisien samedi. Au centre de la polémique notamment, l’absence de transparence sur le coût d’un tel déplacement, et surtout le fait qu’Anne Hidalgo a enchaîné un rendez-vous professionnel à une visite à sa fille, installée sur une île de Polynésie.

Un retour à Paris « financé par ses propres moyens »

Dans un communiqué produit ce lundi soir, la maire de la capitale expose dans le détail les différents rendez-vous qu’elle a honorés, ainsi qu’un détail plus précis des frais engendrés. « Le coût du transport de l’ensemble de la délégation des trois élus et des trois collaborateurs qui les accompagnaient s’est établi, pour l’ensemble des vols Paris/Nouméa (avec escale à Tokyo) /Ile des Pins/Nouméa/Papeete (avec escale à Auckland) /Paris à la somme de 40.955 euros. Les frais d’hébergement et de restauration se sont établis à 18.545 euros ». Soit un total de 59.540 euros.

Une précision a été ajoutée (deux fois) sur le billet retour d’Anne Hidalgo : « la Maire de Paris est allée au-delà de ces considérations puisqu’elle a décidé de financer par ses propres moyens son billet retour. (…) La Maire de Paris a prolongé son déplacement officiel par un temps privé intégralement pris à sa charge. Anne Hidalgo est rentrée le dimanche 5 novembre en finançant son billet. Les billets aller et retour du reste de la délégation ont été pris en charge par la Ville de Paris ».

Fin de la polémique ? Pas sûr, car, outre la transparence sur ce déplacement et la réelle motivation d’un voyage à l’autre bout du monde, cette réaction a posteriori pourrait lui porter préjudice pour la fin de son mandat. Anne Hidalgo, qui communique très régulièrement sur son compte Twitter, a fait le choix de ne rien poster lors de ce déplacement pourtant officiel. Son opposition pourrait-elle lui en tenir rigueur ? Chez 20 Minutes, on est prêt à le parier…