« La sportech, c’est un collectif d’entreprises, de start-up qui ont pour objectif soit d’être innovantes, soit d’avoir de l’impact dans l’univers du sport. Notre point comment est vraiment tout ce qui touche à l’innovation, avec deux axes majeurs : le premier est d’améliorer la pratique sportive de tous les Français et le second d’améliorer l’expérience des fans qui se rendent sur les terrains », attaque Jacques d’Arrigo, président de la sportech. Et quel meilleur moment que l’année précédent les Jeux olympiques à Paris pour la mettre en lumière ?

Elle était d’ailleurs en juin, à l’honneur du salon VivaTech, le grand raout des nouvelles technologies à la française, aux côtés de la « femtech », ces start-up dédiées au bien-être des femmes et des « foodtech » pour l’alimentaire. La filière, très active, suscite d’importants investissements.

Pour la seule région d’Île-de-France, l’impact est estimé entre 5 et 11 milliards d’euros. Les Jeux créent-ils une véritable émulation pour les start-up franciliennes ? Quel est leur véritable impact, et quelles sont les licornes émergentes de la sportech ? 20 Minutes TV en a discuté avec Jacques D’Arrigo, le président de la sportech et cofondateur de FootBar, un capteur de performance pour évaluer la pratique du football.