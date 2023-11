Le parquet de Nanterre vient de le confirmer ce vendredi. La mosquée Ibn Badis de Nanterre a porté plainte après avoir reçu des menaces de mort dans une lettre datée de début octobre, menant à l’ouverture d’une enquête. Le courrier est daté du 3 octobre, soit avant le début de la guerre entre Israël et le Hamas et avant l’assassinat du professeur Dominique Bernard à Arras. Mais il n’a été ouvert par la mosquée que la semaine dernière.

Dans une lettre signée par « les amis de Charles Martel » et adressée à la mosquée, des anonymes promettent, en cas d’attaque par « vos frères islamistes », de brûler « au hasard vos écoles coraniques, vos mosquées, vos commerces ». La publication de cette lettre sur les réseaux sociaux a suscité des condamnations politiques.

Une enquête ouverte

« Il y a eu une plainte dimanche dernier, l’enquête est menée par le commissariat de Nanterre », a expliqué le ministère public à l’AFP.

« Je condamne avec la plus grande fermeté les menaces contre nos concitoyens de confession musulmane », a assuré vendredi le maire de Nanterre Raphaël Adam (DVG) dans un communiqué. Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin sur X (ex-Twitter), a employé quasiment les mêmes mots : « Je condamne avec la plus grande fermeté les menaces reçues contre des lieux de culte musulmans », en ajoutant : « Une enquête a été ouverte par le parquet de Nanterre et j’espère les condamnations les plus fortes contre tous les porteurs de haine ».

Je condamne avec la plus grande fermeté les menaces reçues contre des lieux de culte musulmans. Une enquête a été ouverte par le parquet de Nanterre et j'espère les condamnations les plus fortes contre tous les porteurs de haine.https://t.co/JRzYuqEBTL — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) November 3, 2023



Plus tôt dans la journée, la Grande mosquée de Paris s’était dite « extrêmement préoccupée par la forte montée des actes et des discours portant atteinte à des groupes, des personnes et des biens en raison de leurs appartenances religieuses, quelles qu’elles soient, en France ».