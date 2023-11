Un incendie s’est déclaré mercredi soir dans un immeuble du 15e arrondissement de Paris. Selon le parquet de Paris, contacté par 20 Minutes, l’incendie s’est déclaré dans un appartement de la rue de Pondichéry, et une personne née en décembre 1932 a été retrouvée décédée dans les étages supérieurs.

Une autre personne a son pronostic vital engagé, et trois autres personnes sont en urgence relative, notamment en raison de difficultés respiratoires. Selon les premières constatations du laboratoire, transmises par le parquet, le feu proviendrait d’une gazinière mal éteinte au premier étage de l’immeuble en comptant sept et aurait été maîtrisé à minuit.

L’enquête confiée au 3e district de la police judiciaire

Le parquet de Paris et la police judiciaire, se sont rendus sur place et ont ouvert une enquête sur les infractions de dégradation ou détérioration involontaire du bien d’autrui par explosion ou incendie dû à la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence, blessures involontaires avec faute délibérée ayant entraîné des incapacités totales de travail supérieures à 8 jours, et homicide involontaire avec faute délibérée.

