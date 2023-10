A Saint-Ouen, Aubervilliers et Paris… Des inscriptions antisémites ont été découvertes ce matin, cette nuit et ce week-end dans plusieurs villes d’Ile-de-France, selon diverses sources concordantes. A Paris, notre journaliste Thibaut Chevillard en a découvert ce matin dans plusieurs rues du 14e, rue d’Alésia, rue Dareau et dans de petites rues adjacentes.

Bonjour @prefpolice, j'en ai repéré plusieurs dans le 14e ce matin, faîtes durant la nuit. @MairieParis14 pic.twitter.com/eRufenkde5 — Thibaut Chevillard (@TiboChevillard) October 31, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



« Réveil de la honte ce matin dans Paris 14e », tweetait ce matin Anne Gindt, Directrice de la communication chez l’agence immobilière Nexity. « Ces actes sont ignobles et intolérables. Ils ont été signalés à la préfecture de police et les services de la Ville vont intervenir au plus vite pour enlever ces tags odieux », a réagi l’adjoint à la propreté Antoine Guillou.

Etoiles déposées au pochoir

Des étoiles de David ont également été déposées au pochoir dans la nuit de lundi à mardi sur les murs d’une maison à Saint-Ouen sur Seine (Seine-Saint-Denis), selon la mairie, qui dénonce dans un communiqué des actes « ignobles » et exprime « sa solidarité et son soutien total à la famille victime de ces actes antisémites et racistes ».

« Au cours du week-end du 28 et du 29 octobre, des murs de notre ville ont été tagués d’inscriptions ostensiblement antisémites », a également indiqué la maire UDI d’Aubervilliers, dans le même département, dans un communiqué publié lundi après-midi. « Je rappelle que l’antisémitisme constitue un délit : la Loi interdit et sanctionne le racisme et l’antisémitisme sous toutes leurs formes. Ces actes s’inscrivent en contradiction totale avec les valeurs fondamentales que nous portons, parmi lesquelles la tolérance, l’égalité et le respect mutuel, tout particulièrement dans le contexte actuel », écrit Karine Franclet.

Depuis le 7 octobre, date de l’attaque sans précédent lancée par le Hamas en Israël, 819 actes antisémites ont été enregistrés en France et ont donné lieu à 414 interpellations, selon le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin. Un chiffre qui équivaut à « une ou deux années d’actes antisémites », selon le président du Crif Yonathan Arfi, qui déplore « une accélération du phénomène extrêmement puissante ».