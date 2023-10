Le chef parisien Thierry Marx promeut le label « Bleu-Blanc-Coeur »

L’association Bleu-Blanc-Cœur milite depuis plus de vingt ans pour imposer des normes d’alimentation des animaux un peu plus saines. L’un des engagements du label Bleu-Blanc-Cœur est ainsi d’améliorer la teneur nutritionnelle en Oméga 3 dans l’alimentation animale, et donc dans la nôtre. Une démarche qui a plu au chef Thierry Marx, qui s’est engagé à les soutenir.

« Je faisais partie comme les copains des chefs qui parlaient de leurs petits producteurs, de leurs produits, et finalement un tout petit écosystème, et j’avais envie que cette gastronomie ait cette capacité à diffuser plus largement du bon. Si on veut que la gastronomie existe encore dans 20 ans, et notamment cette gastronomie française, il faut continuer à défendre ces produits de qualité, nos filières agricoles, donc pour moi c’était très important l’idée d’un bon pour tous », explique le chef à 20 Minutes TV.

Les vaches rotent moins, donc émettent moins de méthane

L’association a publié quatre études cliniques chez l’homme démontrant l’intérêt pour la santé (diabète, maladies cardiovasculaires, obésité…) d’une alimentation issue d’élevages mieux nourris. Par exemple, si l’alimentation « classique » des poules – essentiellement du maïs et du soja – est remplacée par des apports en graine de lin cuite, de luzerne, de lupin et d’herbe, l’œuf est meilleur pour la santé.

L’autre axe suivi par le label est de promouvoir un élevage plus respectueux de l’environnement, car avec ce type d’alimentation, les vaches rotent moins et donc émettent moins de méthane. Il faut savoir que les élevages de ruminants émettent à eux seuls entre 15 et 20 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre.

