Le traditionnel rendez-vous de Noël sur les Champs-Elysées a trouvé son égérie : l’acteur et réalisateur français Gilles Lellouche (à l’affiche de Bac Nord ou encore d’Astérix et Obélix : L’Empire du Milieu), qui appuiera sur le bouton qui illuminera l’avenue la plus connue de l’Hexagone, après Tahar Rahim.

Après avoir été éclairée pendant trois hivers par des LED rouges, puis de plus traditionnelles, de couleur dorée et champagne, voici venu pour la belle avenue le temps de la valse à trois temps : « Le calme de la guirlande champagne, puis soudainement l’excitation du scintillement à l’heure, repris au quart d’heure, à la demi-heure, un clin d’œil au scintillement de la tour Eiffel, puis le combiné des deux », détaille Marc-Antoine Jamet, président du comité des Champs-Élysées.

400 arbres scintilleront jusqu’au 7 janvier

L’inauguration aura lieu le 19 novembre à partir de 11 heures, l’avenue étant piétonnisée ce jour-là, pour laisser la place notamment à 16 heures à un spectacle de musiques latines et une batucada, et à 18 heures à un spectacle du danseur et chorégraphe Sadeck Berrabah. La maire de Paris Anne Hidalgo, Gilles Lellouche et trois enfants gravement malades accompagnés par l’association Petits Princes appuieront sur l’interrupteur à 19h35, puis laisseront la place à un DJ set.

400 arbres scintilleront jusqu’au 7 janvier, entre 17 heures et minuit, et même toute la nuit les soirs des 24 et 31 décembre. C’est un peu plus longtemps que l’année dernière, où les ampoules n’avaient consommé de l’énergie que pendant six semaines (au lieu de sept), et s’arrêtaient à 23h45.