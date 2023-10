« La Maire de Paris vous oriente vers les meilleurs artisans de la ville. Faites-vous dépanner, pas arnaquer ». C’est un prospectus que l’on retrouve affiché dans de nombreuses loges d’immeubles, et que vraisemblablement des centaines, si ce n’est des milliers de Parisiens et Parisiennes ont retrouvé dans leur boîte aux lettres. Nous l’avons nous-même aperçu dans différents arrondissements. Sur cette affichette en carton d’une dizaine de centimètres, on peut voir en très gros le logo de la Ville de Paris, des images avec des robinets, chauffages ou douches, et une série de numéros de dépannage à domicile (ouverture de porte, plomberie, électricité, serrurerie…) mélangés aux numéros très officiels de la Mairie de Paris et de la préfecture de police. Sauf que le logo est ici totalement usurpé, et que le flyer conduit vers des arnaques, contrairement à ce qui est promis.

Le prospectus en question. - A.L.

« Il y a des flyers de ce type par milliers dans toutes les boîtes aux lettres parisiennes, avec des degrés variables de logo ressemblant ou de bleu blanc rouge », nous explique le parquet de Paris. Selon la mairie, cinq flyers de ce type seraient actuellement en circulation, édités en grande quantité, « globalement les mêmes et probablement par le même réseau ». Leur stratégie est d’inonder des quartiers pendant plusieurs semaines pour toucher toutes les boîtes aux lettres, particulièrement celles des arrondissements périphériques.

Jacques (son prénom a été modifié), gardien dans le 19e arrondissement, dont la loge arbore le fameux prospectus siglé « Ville de Paris », a assisté une fois à l’une de ces arnaques, lorsqu’un habitant de l’immeuble avait laissé par mégarde sa porte se refermer derrière lui. Le faux dépanneur avait alors demandé une somme exorbitante, et en liquide. « C’était le même genre de prospectus, c’est vrai, bleu et blanc », se souvient-il, avant de décrocher de son mur cette publicité trompeuse.

800 signalements chaque année

« Malheureusement ce type d’arnaque est assez régulière », se désole l’adjoint à la sécurité de la Mairie de Paris, Nicolas Nordman. La Direction départementale de la protection des populations (DDPP), qui est chargée de veiller au bon respect du droit de la consommation par les entreprises et dépend de la Préfecture de Police de Paris, « reçoit chaque année plus de 800 signalements de consommateurs concernant le secteur du dépannage à domicile », selon la mairie. La ville précise que « les pratiques dénoncées concernent dans leur grande majorité un niveau de prix perçu comme abusif, des travaux inutiles, des tentatives d’intimidation ou encore une fausse promesse de prise en charge des frais par l’assurance habitation ». 38 procès-verbaux ont été dressés en 2021.

Mais ces procédés sont loin d’être nouveaux. La Mairie de Paris a initié une procédure contre ce type de fraude dès 2007. Depuis, les campagnes de communication se sont succédé, comme en 2017 et 2018.

Une page Web pour informer les Parisiens et Parisiennes

Pour lutter contre ces arnaques, l’administration essaye d’abord de compiler des dossiers solides, pas simplement sur la foi de l’usurpation d’identité ou de logo, autrement dit. « Nous ne répondons pas au coup par coup. Pour qu’une plainte soit suivie par le parquet et qu’on puisse démanteler un certain nombre de réseaux, il faut que la plainte soit la plus étayée possible », explique Nicolas Nordman.

La stratégie de la mairie est aussi axée sur la prévention, en informant au maximum les Parisiens et Parisiennes. La mairie a pour cela récemment remis à jour son site Internet, et notamment la page « Stop aux arnaques des sociétés de dépannage à domicile ! ». Cette page rappelle que la « loi du 17 mars 2014 (dite loi Hamon) interdit d’utiliser dans ces publicités, les dessins, coordonnées, références ou autres signes distinctifs relatifs à un service public sans l’autorisation préalable du service concerné. Le manquement à ces obligations est puni par une amende administrative (100.000 euros maximum). »

Les internautes sont invités à signaler tout prospectus qui leur semblerait louche sur le site du gouvernement Signal conso. Dans un flyer de sensibilisation, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes rappelle qu’il faut privilégier « le recours à des professionnels recommandés par vos proches, par les fédérations professionnelles, ou préalablement identifiés » et qu’il faut exiger « un devis écrit et détaillé » avant toute intervention. Et de conclure : « Ne signez aucun devis qui vous paraît démesuré ».