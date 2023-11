« Si les signataires persistent, plus un euro ! », assurait à l’AFP début octobre le vice-président de la région Île-de-France en charge des sports, Patrick Karam, après la réception du président de la Fédération française de basketball (FFBB) Jean-Pierre Suitat pour évoquer la question du port du hijab. Car, alors que la Fédé de basket s’est alignée sur celle de foot en début d’année et a durci son attitude quant aux femmes voilées sur les terrains, le débat continue d’agiter le monde du sport amateur.

Un courrier signé par 69 clubs de basket majoritairement franciliens (sur les 3.800 dénombrés en France), est parvenu à la FFBB il y a un mois, demandant l’abrogation de l’article du règlement de la Fédé qui interdit le port des équipements « à connotation politique et religieuse », et empêche ainsi les joueuses portant le hijab de participer aux compétitions nationales et amateures.

Opposée à cette abrogation, la présidence de la Fédération a demandé le soutien de la région Île-de-France qui a promis de couper les subventions aux clubs franciliens qui ne respecteraient pas ce point de règlement. Pourquoi le débat provoque-t-il de telles tensions ? Pourrait-il contaminer les autres sports et créer des scissions au sein des instances ?

Le cas de la fédé de foot devant le Conseil d’Etat

Il faut dire que l’action du collectif de footballeuses Les Hijabeuses a fait du bruit en juin. Elles demandaient à pouvoir jouer voilées alors même que le règlement de la Fédération française de football est explicite à ce sujet. Le Conseil d’Etat a d’ailleurs tranché en faveur de l’instance.

La décision de la plus haute juridiction administrative française dit que chaque fédération française a le droit d’autoriser ou d’interdire le port du hijab sur ses terrains. Elles sont chargées d’un service public, sont en quelque sorte délégataires d’un service public, donc ont le droit de réglementer par rapport aux joueurs », analyse Anne Andréa Vilerio, avocate en droit des libertés publiques et du sport, et par ailleurs, ambassadrice pour la Femi’x Sport, une association qui œuvre à la place des femmes dans le sport. « On parle uniquement de sport amateur », précise-t-elle encore.

« Les joueuses licenciées dans les clubs sont considérées comme de simples usagères du service public, qui profitent du service de l’organisation des compétitions assuré par une fédé sportive. Elles bénéficient donc en principe de la liberté religieuse. Mais les gestionnaires de service public, là les fédés délégataires en l’occurrence, peuvent la limiter en interdisant notamment le port du voile afin d’assurer le bon déroulement des matchs », précise Mathieu Maisonneuve, professeur de droit à l’université Aix-Marseille, spécialisé notamment en droit du sport. Un libellé particulièrement flou. Pourquoi jusqu’à récemment et malgré un article déjà existant dans le règlement, la Fédération française de basket laissait-elle des joueuses voilées sur ses terrains ? Peut-on imaginer qu’un risque de tensions hors du terrain est-il désormais avéré ? « Puisque dans son arrêt du 29 juin, ajoute Mathieu Maisonneuve, le Conseil d’Etat estime que l’interdiction du hijab sur les terrains de foot était nécessaire pour prévenir tout affrontement ou confrontation sans lien avec le sport ».

Le basket au centre des débats

« On s’est retrouvés la saison dernière, du jour au lendemain avec un "maintenant, c’est comme ça" sans prévention ni pédagogie en amont », déplore Sébastien Marie-Sainte, président du club de basket d’Aubervilliers, qui a reçu en 2022-2023, quatre convocations sur les 22 rencontres disputées par une de ses équipes. « Sur les dix-huit autres, les arbitres ont estimé que certaines joueuses qui portaient un couvre-chef, puisque c’est ainsi que le règlement le désigne, ne perturbaient pas le bon déroulé de la rencontre. On ne mettait pas la religion dans le sport ». Il assure que pour cette saison, l’encadrement a expliqué aux joueuses concernées pourquoi elles ne pouvaient plus évoluer dans les compétitions officielles, et assure que son club respecte le règlement.

S’il assure de son côté que dans son club de Seine-Saint-Denis, « trois ou quatre joueuses par équipe sont concernées par cette interdiction stricte », ni la FFBB, ni la région Île-de-France n’ont communiqué d’estimation sur le nombre de basketteuses concernées. « On ne parle pas d’épiphénomène mais bien d’une réalité », assure encore le président du club d’Aubervilliers, en tout cas dans les grandes villes.

Pour Béatrice Barbusse, vice-présidente déléguée de la Fédération française de hand (FFHB) et auteure de Du sexisme dans le sport (ed. Anamosa, 2022), « c’est encore une fois une majorité d’homme qui va décider pour les femmes. C’est comme si on renvoyait ces femmes chez elles. C’est un vrai recul pour elles ».

La fédé française de volley vient de préciser l’interdiction

Sébastien Marie-Sainte, qui œuvre à organiser des tournois amicaux et à continuer d’accueillir les jeunes filles et femmes voilées aux entraînements, « avec un couvre-chef sportif spécifique pour éviter tout problème d’hygiène ou de sécurité », espère que la fédé va faire évoluer cette règle 9.3 et au moins ouvrir un débat qui ne l’a jamais été.

« La ligue de basket d’Île-de-France a échangé lors de la journée pour les droits des femmes sur le sujet mais ça a été vraiment houleux. Et puis, ce sont les joueuses qu’il faut laisser parler ». « Le handball l’autorise », note Anne Andréa Vilerio. Mais pour combien de temps encore ? Jointe vendredi, Béatrice Barbusse confiait justement à 20 Minutes que quelques lettres de mécontentement leur étaient parvenues. « Je crains qu’on s’aligne sur les autres sports collectifs en France ».

Le foot, le basket et désormais le volley, qui a lors de son assemblée générale du 28 octobre, a clarifié le préambule de ses statuts relatifs aux « principes de laïcité et de neutralité ». Un ajustement du règlement qui précise que « tout port de signe ou tenue manifestant ostensiblement une appartenance politique, philosophique, religieuse ou syndicale » est interdit lors de « compétitions ou de manifestations organisées par la FFvolley ». La Fédération de rugby, en pleine organisation de la Coupe du monde en France, n’a pas répondu à nos sollicitations.

Une décision qui oblige au politiquement correct pour les membres de l’équipe de France ?

« Peut-être que ces pétitions des clubs de basket auront une influence, avance, optimiste, Anne Andréa Vilerio, puisqu’il ne s’agit en fait que de modifier un point du règlement au sein d’une fédération. Et puis, la fédération internationale de basket (Fiba) depuis 2017 autorise le port du hijab et le CIO laisse le champ libre à chaque fédération internationale ». Il y aura d’ailleurs des sportives voilées aux JO de Paris l’an prochain. Pas les Françaises.

Comme l’a rappelé il y a peu la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra, les sportives sélectionnées en équipe de France ne pourront pas porter le voile durant les Jeux, une proscription découlant de la décision du Conseil d’Etat du 29 juin. « C’est une application du principe de laïcité de la République, la même règle que pour les agents des services publics. Les athlètes y sont assimilés, rappelle Mathieu Maisonneuve. Sportives et sportifs des équipes de France pourraient ainsi par extension être soumis à une obligation de réserve en dehors de leur fonction. On pourrait donc imaginer, théoriquement au moins, que cette décision puisse limiter leur prise de parole sur les réseaux sociaux par exemple ». Muselées mais pas voilées, tout un programme.