Dans quels arrondissements à Paris est-il agréable de pédaler ? Et surtout qui sont les édiles les plus mobilisés ? L’association Paris en Selle a fait paraître ce samedi matin son classement à la mi-mandat de la politique vélo des maires d’arrondissement de la capitale.

« Les élus du 12e, 14e et 9e se détachent alors que ceux du 17e, 19e et 16e auront fort à faire pour rattraper leur retard » écrit l’association, qui a analysé dans ces quartiers l’avancement du Plan Vélo, la suppression du stationnement automobile de surface et la création de stationnement pour les deux roues, ou encore la mise en place de double sens cyclables dans les rues à 30 km/h, en s’appuyant notamment sur un sondage à destination des cyclistes parisiens.

Au top de ce classement on trouve deux élus écologistes encartés chez EELV et une du groupe Horizons, le parti d’Edouard Philippe. Dans l’ordre, Emmanuelle Pierre-Marie (EELV), maire du 12e, Carine Petit (EELV), maire du 14e et Delphine Bürkli (Horizons), maire du 9e.

Emmanuelle Pierre-Marie félicitée

La première de ce classement est connue pour se déplacer à vélo dans Paris, elle a même été agressée récemment par un motard lors d’un trajet à bicyclette. « La maire du 12e a mis le vélo au cœur de chacune des concertations d’Embellir Votre Quartier. Cela a permis la création de la vélorue Charenton, une refonte ambitieuse du plan de circulation et des créations de pistes sur des axes secondaires du Plan Vélo. Le 12e arrondissement est également dans le top 3 des arrondissements les mieux notés par les répondants à notre enquête. Le Plan Vélo est bien avancé avec notamment la création de pistes sur Ledru Rollin, rue de Charenton et avenue de Nogent », écrit Paris en Selle dans son bilan.

Aux trois derniers rangs de ce classement figurent deux élus Les républicains : Francis Szpiner, maire du 16e arrondissement, est bon dernier ; et Geoffroy Boulard, maire du 17e, est en 15e position, sur 17 arrondissements. « En dépit du retard considérable en termes de pistes cyclables (2 fois moins d’aménagements cyclables au km2 que la moyenne parisienne), ce mandat n’est pas celui d’un rattrapage, faute d’une volonté réelle de la mairie d’arrondissement » dénonce l’association à propos du maire du 16e.

« Quasiment aucune réalisation en trois ans » dans le 19e

Plus surprenant, un élu de la majorité, François Dagnaud (PS), le maire du 19e arrondissement. « Quasiment aucune réalisation en trois ans », tacle Paris en Selle. « Le 19e bénéficie d’un réseau de 20 kms de pistes, tous nos grands axes sont occupés de pistes cyclables, cette association ne prend pas en compte le point de départ », tempête auprès de 20 Minutes François Dagnaud, qui affirme vouloir faire les choses « bien et dans l'ordre ». « Nous on ne fait pas des coronapistes, on fait des vraies pistes. On aurait pu décider de faires des pistes tout seuls en les élaborant d’en haut mais on respecte les habitants. On fait de la concertation et de vrais projets sont livrés », complète le maire.

En guise de conclusion, Paris en Selle « appelle tous les maires d’arrondissement à se saisir des trois années de mandat restantes pour accélérer sur le sujet vélo. »