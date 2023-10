Ils sont inquiets, et il y a de quoi : leur musée va fermer pendant cinq ans. Les personnels du centre Pompidou à Paris sont à nouveau en grève, et le musée était fermé ce jeudi, malgré des engagements de la direction.

Le musée doit fermer progressivement à partir de 2025 et jusqu’en 2030 pour d’importants travaux de désamiantage et de rénovation. Cette période inquiète de nombreux salariés, qui exigent des garanties sur la pérennité de leur poste et de leurs missions.

Projet de protocole d’accord

La direction du musée parisien d’art moderne a confirmé à l’AFP sa fermeture jeudi et la poursuite de la grève. Elle s’est dite « confiante » sur « la poursuite du dialogue social engagé dès le dépôt du préavis de grève (pour un mois, reconductible, N.D.L.R.) avec les personnels (environ un millier) et leurs représentants syndicaux ».

Au terme d’une réunion, mardi, entre les organisations syndicales et le cabinet de la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, les négociations ont débouché sur un projet de protocole d’accord, selon la même source. « Les 18 revendications ont été étudiées point par point et des engagements ont été pris face à des préoccupations légitimes », a ajouté la direction.

Engagements « insuffisants »

Réunis en assemblée générale jeudi matin, les personnels ont voté la poursuite de la grève, jugeant ces engagements « insuffisants ». Ils demandent notamment « des garanties écrites sur la non-externalisation de certaines de leurs missions (agents d’accueil, conférenciers) et le renouvellement de certains contrats », a expliqué à l’AFP Nathalie Ramos, de la CGT Culture.

« Ils vivent aussi comme une trahison le fait que le redéploiement de leurs postes ne se fasse pas sur un seul site dédié, mais dans plusieurs structures qui ne couvrent pas toutes leurs missions, et craignent une perte de rémunération », a-t-elle ajouté. Le projet de protocole prévoit un redéploiement des agents au Grand Palais, en travaux de restauration et qui doit rouvrir en 2024, et sur un nouveau pôle francilien de conservation et de création du Centre Pompidou à Massy (Essonne) qui doit ouvrir en 2026, selon la même source.

La grève avait démarré lundi, jour où le musée avait été fermé. Des colloques prévus à l’occasion d’une exposition consacrée aux dessins de Pablo Picasso, pour le cinquantenaire de la mort de l’artiste, ont été déplacés au musée Picasso qui se trouve non loin, selon la CGT Culture.