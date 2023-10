« L’être humain est câblé pour apprendre avec d’autres humains plus jeunes et plus âgés que lui », expliquait l’autrice Céline Alvarez dans un livre qui a fait un carton, il y a quelques années. Et si l’une des solutions était, pour permettre à des âges différents de se côtoyer, d’installer des crèches dans des Ehpad ou des résidences pour séniors ? Tel est le pari du réseau de crèches intergénérationnelles Tom & Josette, qui a installé cette année sa première structure en Ile-de-France, à Meudon.

Et pas dans n’importe quel endroit : la Villa Beausoleil frappe dès l’arrivée par son cadre verdoyant et ses bâtiments, un véritable château de briques et de fer forgé. Pour accéder à la crèche, il faut marcher encore quelques mètres, avant de tomber sur une petite structure en bois, où jouent dix enfants, encadrés par quatre professionnelles. Julie Mullard, la directrice de la crèche, serre dans ses bras Camille, qui apprécie le contact, tandis que d’autres enfants entonnent « Une souris verte ».

Les enfants demandent les « papis et mamies »

Concrètement, le lien entre les enfants et les personnes âgées se noue au travers d’ateliers, une fois par semaine, autour de différentes activités : peinture, chant, poterie… Mais aussi grâce à de simples visites spontanées, réclamées de plus en plus souvent par les enfants, notamment les plus grandes, qui se font déjà bien comprendre : « C’est un peu à la demande des enfants, en ce moment elles nous demandent beaucoup les « papis et mamies », la semaine dernière on y est allé tous les après-midis. On se balade et on va à la rencontre des résidents, on se greffe sur l’activité des personnes âgées, comme sur un atelier gym ou lorsqu’un pianiste est venu », raconte Julie Mullard.

Pour l’instant ce sont plutôt les enfants qui vont vers les personnes âgées, mais « l’objectif à terme c’est que les résidents puissent venir nous voir quand ils veulent. Pour l’instant cela reste timide, nous avons un ou deux résidents qui viennent de temps en temps », complète la directrice. La crèche, ouverte en février cette année, cherche encore son fonctionnement, mais petit à petit, de plus en plus de choses s’élaborent et se construisent en deux âges, et parfois deux tailles, comme ces jardinières installées ce jour par l’entreprise Les carottes sauvages, dans lesquels petits et grands pourront apprendre à créer un potager.

« Ma fille crée plus facilement un contact avec les adultes »

Le principe des crèches intergénérationnelles n’est pas nouveau. A Paris, la crèche Saint-Sabin dans le 11e arrondissement l’expérimente depuis plus de dix ans, et dans le 13e de la capitale, la Maison des Boutchou a ouvert le bal il y a plus de vingt ans. Mais Tom & Josette en a fait sa spécialité, avec maintenant huit établissements en France qui relient les générations. « C’est un gros souci de la société moderne, on a scindé les générations », commente Anne, maman de la petite Victoria, 2 ans et demi.

Les parents qui ont choisi ce système de crèche intergénérationnelle semblent pleinement satisfaits, plusieurs mois après le début de l’expérience. « Victoria va spontanément beaucoup plus vers les personnes âgées quand elle en voit », se réjouit Anne. « Ma fille crée plus facilement un contact avec les adultes et je pense que cette crèche aide à cela », complète Élodie, la maman d’Aimée, 2 ans et demi. « Les enfants apprennent la lenteur et la patience auprès des personnes âgées. Et ma fille fait maintenant de grands sourires aux « mamies » quand elle les voit comme l’autre jour dans le métro », estime aussi Céline, maman d’une petite fille Raphaëlle, âgée d’un an.

Et le personnel y trouve aussi son compte : « Ici, on a la chance d’être quatre professionnelles pour dix enfants. On a le temps de faire des activités, d’observer ce qu’ils font », explique Julie Mullard, qui affirme « revivre » dans son métier après avoir travaillé pendant plusieurs années auprès de grands groupes trop soumis aux impératifs de rentabilité, selon elle. Et de conclure : « Une entreprise qui travaille avec des enfants et des personnes âgées, ça ne peut être qu’une entreprise bienveillante. »