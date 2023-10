Un rapport d’expert dans le volet civil de l’explosion mortelle de la rue de Trévise, à Paris début 2019, met en cause l’affaissement du sol, mais aussi l’état de la canalisation de gaz en elle-même, un élément nouveau.

Dans un rapport daté du 6 octobre, confirmant une information du Parisien parue mercredi, l’expert mandaté conclut à une « rupture brutale due conjointement à l’affaissement local du sol et à la propagation de fissures générées par les cratères de corrosion ». Pour cet expert de l’université de Clermont-Ferrand, « cette corrosion s’est développée dans le sol depuis la date d’enfouissement en 1978 ».

Une infiltration d’eau à l’origine du drame ?

S’appuyant sur un précédent rapport selon lequel « cette corrosion s’est développée dans le sol depuis la date d’enfouissement en 1978 », cet expert de l’université de Clermont-Ferrand estime que « le tube a, en fait, subi une corrosion avancée qui a conduit à générer des entailles significatives ».

Selon ce scénario, le sinistre trouve son origine début 2015 dans une « infiltration d’eau conduisant à la décompaction du remblai dans la partie du trottoir située devant le porche du 6, rue de Trévise ». À la même époque, il a été constaté des « affaissements répétés, et rebouchés, de la dalle grave-béton du trottoir ».

Cette infiltration et décompaction précèdent, à une période inconnue, un « début de fissuration de la canalisation de gaz, puis (une) propagation plus ou moins rapide de la fissure » ou « des fissures », selon cette synthèse.

GRDF, responsable de la canalisation

Le 12 janvier 2019 « vers 7h30 », la rupture de la canalisation entraîne un « écoulement de gaz vers le sous-sol du 6 rue de Trévise », d’où partira l’explosion une heure et demie plus tard. Cette explosion avait fait quatre morts, 66 blessés et des centaines de sinistrés.

Dans une procédure longue de bientôt cinq ans, ces rapports d’expertise sont cruciaux pour déterminer les responsabilités.

Ces nouveaux rapports au civil « pointent du doigt la canalisation, donc (la responsabilité de) GRDF », le gestionnaire du réseau de gaz filiale d’Engie, résume Linda Zaourar, présidente de l’association Vret (Victimes et rescapés de l’explosion de la rue de Trévise).

Cinq « fautes ont été commises »

Une situation différente du volet pénal, où une contre-expertise rendue fin juin a établi que la canalisation « s’est brisée sous son propre poids » après un affaissement, lui-même provoqué par l’infiltration.

Pour ces experts, cinq « fautes ont été commises », notamment celle de « ne pas avoir déclenché d’enquête sur l’origine de l’affaissement du trottoir ». Une responsabilité de la mairie, mise en examen comme le syndic de copropriété.

Linda Zaourar espère que le nouveau rapport au civil « sera pris en compte par le juge d’instruction » et que les victimes pourront savoir « ce qui s’est réellement passé ».