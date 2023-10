C’est une grande victoire. Plus d’une centaine d’ouvriers en bâtiment qui bloquaient, depuis mardi matin, le chantier de la future Adidas Arena à la porte de la Chapelle (18e arrondissement) à Paris, ont obtenu gain de cause.

Opérant depuis des mois sur le chantier du futur site olympique, ils réclamaient une régularisation de leur situation. Après une journée de grève et d’occupation des lieux, les collectifs de travailleurs ont obtenu la signature d’accords-cadres à l’issue de négociations avec la Mairie de Paris, la société d’économie mixte (codétenue par la Ville de Paris et le géant américain AEG) et les sous-traitants.

La Mairie de Paris en intermédiaire pour faciliter les démarches

Les travailleurs concernés devraient être reçus dans la journée par la Mairie de Paris, qui jouera le rôle d’intermédiaire avec l’Etat dans les démarches à effectuer.

Au total, près de 500 travailleurs sans papiers ont enclenché ce mardi matin un mouvement de grève coordonné dans des entreprises en Ile-de-France pour dénoncer leur « surexploitation » et réclamer leur régularisation, a-t-on appris auprès de la CGT, qui les accompagne.

Essentiellement originaires d’Afrique, ils occupaient ce mardi 33 entreprises où ils sont employés, principalement à Paris et en Seine-Saint-Denis. Chronopost, Veolia, Suez, GLS, DPD, FedEx, Carrefour, Sépur, Franprix, Onet…