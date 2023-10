« C’est une belle victoire pour la dignité humaine » ! Samy Djebaoun, l’avocat d’Utopia 56, se réjouit. L’association vient de gagner, avec plusieurs autres organisations de défense des droits humains, une bataille contre la préfecture de police, qui avait décidé d’interdire des distributions alimentaires dans plusieurs quartiers de la capitale.

La préfecture de police (PP) de Paris avait pris un arrêté interdisant, à compter de mardi et pour un mois, les distributions alimentaires dans un quartier du nord de Paris où se concentrent les campements de migrants et des sans-abri, provoquant l’ire des associations.

Entre 200 et 500 personnes impactées

La police mettait en avant l’existence de « troubles à l’ordre public » liés selon elle aux « attroupements » et aux « débordements sur la voirie », notamment. Mais le tribunal a rejeté cette argumentation, faute de démonstration du côté de la police : « Si le préfet de police soutient que les services de police ont reçu de multiples signalements de riverains, il ne l’établit pas. Il n’établit pas davantage qu’en raison de ces distributions des personnes se masseraient en bordure de voirie ou sur la voie publique créant un risque pour leur sécurité ou celle d’autrui », explique le tribunal dans sa décision, consultée par 20 Minutes.

« Compte tenu de la taille du périmètre d’interdiction de distribution de repas édicté par l’arrêté attaqué et de la saturation des autres dispositifs d’aide alimentaire situés aux alentours, cette mesure a pour effet de compliquer ou de restreindre pour des centaines de personnes en situation de grande précarité l’accès à une offre alimentaire de première nécessité pendant une période d’un mois », ajoute le tribunal administratif, qui accède aux demandes également formulées par la Ligue des droits de l’Homme, les associations Paris d’Exil et Emmaüs France, la Fondation Abbé-Pierre et le Groupe d’information et de soutien des immigré.es.

Les interdictions auraient privé entre « 200 et 500 personnes » chaque jour de nourriture, selon Utopia 56, qui intervient auprès des exilés à la rue.

« Il s'agit d'une victoire et d'une bonne nouvelle. Cet arrêté était une hérésie alors que l'inflation fait rage, que les prix de l'alimentation atteignent des sommets et que les besoins sont immenses » se sont félicités les élus et élues du groupe Communiste et Citoyen au Conseil de Paris.