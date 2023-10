Le numéro un mondial du luxe LVMH a dévoilé mardi à l’AFP la construction en plein centre de Paris de sa maison des « métiers d’excellence », pour transmettre les savoir-faire et attirer les jeunes dans l’artisanat. Un immeuble du fin du XIXe siècle et une ancienne écurie qui avaient hébergé bureaux et galeries sont en train d’être transformés pour accueillir fin 2025 des ateliers de pratique artisanale, café et librairie.

A la différence du 19M de Chanel inauguré début 2022 dans le nord-est de Paris et qui a regroupé en un seul lieu ses maisons de métiers d’art (brodeurs, plumassiers…), « ici, c’est un projet de transmission, pas de fabrication », a expliqué à l’AFP Alexandre Boquel, directeur des métiers d’excellence de LVMH en faisant visiter le chantier en avant-première. « Dès que vous franchissez la porte de cet endroit, vous allez apprendre un geste », que vous soyez un « virtuose » en formation ou un collégien qui découvre un métier, a-t-il ajouté.

« Compliqué d’embaucher des jeunes sur les métiers de savoir-faire »

Avec 75 maisons au sein du groupe LVMH, « il n’y aura pas un seul lieu à Paris qui assure la transmission sur autant de métiers, du couturier au formulateur en cosmétique ou au calligraphe sur tonneau », selon le responsable. En dépit du regain d’intérêt post-Covid pour les métiers manuels, « c’est compliqué d’embaucher des jeunes sur les métiers de savoir-faire parce qu’à l’école, on n’en parle pas beaucoup ».

Depuis deux ans, LVMH organise des journées portes ouvertes partout en France et va parler aux collégiens, y compris dans des zones d’éducation prioritaire, en leur proposant des ateliers pour créer un porte-cartes avec Louis Vuitton ou un parfum avec Christian Dior. Des initiatives que ce nouvel écrin devrait renforcer.

« Aujourd’hui, notre programme des métiers d’excellence fait de nous l’un des plus grands écosystèmes de transmission de savoir-faire dans le monde. Il fallait donc un lieu physique à la hauteur de cette ambition », a souligné Chantal Gaemperle, directrice des ressources humaines de LVMH.