« Le constat est alarmant. » Depuis la rentrée, le nombre d’enfants contraints de dormir à la rue augmente, ont alerté mardi des associations et parlementaires, qui réclament l’augmentation du nombre de place d’hébergement d’urgence et des mesures pour permettre d’accéder à un « logement durable ».

Dans la nuit du 2 octobre, 2.822 enfants, dont 686 âgés de moins de trois ans, sont restés sans solution d’hébergement, après que leur famille a tenté sans succès d’obtenir une mise à l’abri en appelant le 115. Un nombre en hausse de 42 % par rapport au mois précédent, pointent dans un communiqué commun le Collectif des associations unies, l’Unicef France, le collectif Jamais sans toit et la Fédération de parents d’élèves FCPE. « Au total, on décompte 8.351 demandes non pourvues au 115 le soir du 2 octobre, soit 2.500 personnes de plus qu’en juin dernier » pointent les associations dans ce communiqué qu’a reçu 20 Minutes.

« Un tri des vulnérabilités, des précarités »

Une situation d’autant plus préoccupante que ce nombre reste sous-évalué, puisqu’il « ne tient pas compte des familles à la rue qui n’appellent plus le 115 ou n’arrivent pas à le joindre et des mineurs non accompagnés ».

« Malheureusement, les chiffres sont implacables, le nombre de places actuel n’est pas suffisant, il y a un tri des vulnérabilités, des précarités », a commenté lors d’une conférence de presse Nathalie Latour, porte-parole du Collectif des associations unies. Il est nécessaire de créer 10.000 places d’hébergement d’urgence supplémentaires, estiment les associations. Pour l’heure, le gouvernement a seulement prévu de maintenir les 203.000 places déjà existantes.

C’est à Paris que la situation est la plus tendue, avec 1.328 demandes non pourvues, viennent ensuite la Seine-Saint-Denis (528) et le Nord (395).

Enfants privés de sommeil

« L’exclusion du logement met en péril la santé mentale des enfants », a souligné Béatrice Lefrançois, secrétaire général de l’Unicef France. « Ils sont privés de sommeil, d’intimité, déménagent souvent et ont du mal à accéder à l’école ».

Dans une tribune, les associations ainsi que 55 parlementaires de différents partis réclament également la mise en œuvre d’une programmation pluriannuelle « de la rue au logement », dotée de « moyens suffisants » pour que tous les enfants soient hébergés et pour « favoriser leur accès au logement durable en produisant et en attribuant davantage de logements sociaux ».