Le château de Versailles de nouveau évacué. Trois jours après une première évacuation « pour des raisons de sécurité », le château du roi Soleil a subi une nouvelle alerte à la bombe. L’évacuation a commencé à 12h30, selon une source policière, et les démineurs ont été sollicités. Selon nos informations, cela ferait suite à un signalement sur le site Mon commissariat après qu’un internaute aurait indiqué avoir déposé 900 kg d’explosif.

Le musée du Louvre a également été évacué samedi 14 octobre après avoir « reçu un message écrit faisant état d’un risque pour le musée et pour ses visiteurs », selon un porte-parole. Il aurait ensuite été « choisi (…) de l’évacuer et de le fermer pour la journée, le temps de procéder aux vérifications indispensables ».

Pour des raisons de sécurité, le château de Versailles évacue les visiteurs et ferme ses portes ce jour, mardi 17 octobre.

Nous vous remercions de votre compréhension. pic.twitter.com/4R9NlVhIos — Château de Versailles (@CVersailles) October 17, 2023



La France est passée vendredi soir en alerte « urgence attentat », le niveau le plus élevé du dispositif Vigipirate, après l’assassinat d’un enseignant, Dominique Bernard, poignardé à mort par un jeune homme « fiché S » dans la cité scolaire Gambetta-Carnot d’Arras. L’Elysée a annoncé samedi que 7.000 soldats « seront déployés d’ici à lundi soir et jusqu’à nouvel ordre » sur le territoire, dans un contexte marqué par les craintes d’importation en France du conflit entre le Hamas et Israël.