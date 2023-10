Il fait 50 degrés à Paris, le bitume s’est ramolli, un incendie s’est déclaré près du métro Danube, stoppant le bus qui transporte des enfants, dont certains se sont trouvés mal. On les évacue en urgence dans un petit parc doté d’ombrières et de brumisateurs, pendant que les autres enfants sont conduits vers une salle rafraîchie de l’Ehpad attenant, où des habitants et habitantes ont trouvé refuge. Ce scénario fictif, projeté dans un avenir pas si lointain (l’an 2032), a été testé ce matin grandeur nature par la Mairie de Paris et ses partenaires, quelques mois après les conclusions de la Mission d’information et d’évaluation « Paris à 50 degrés », qui a propulsé le sujet sur le devant de la scène.

« Ce qui était hier l’exception sera demain la règle, et nous devons nous préparer, dès à présent, à des canicules extrêmes, sans jamais nous détourner de notre mobilisation contre le dérèglement climatique », a commenté la maire de Paris, Anne Hidalgo, dans le dossier de presse présentant cet exercice assez exceptionnel, observé par de nombreuses capitales dans le monde, comme en témoignent les journalistes de la presse étrangère venus assister en nombre.

Pédagogie

Entre 50 et 60 Parisiens et Parisiennes ont été conviés, dont des enfants. Deux endroits de la capitale ont été choisis : autour de la place Rungis, dans le 13e arrondissement, et dans le quartier Danube, du 19e arrondissement, où 20 Minutes était présent. L’occasion de faire de la pédagogie autour du réchauffement climatique et de sensibiliser les plus jeunes.

« Quand il fait 50 degrés, on ne va plus arroser car on réserve l’eau pour les humains », explique Marie Caillier, de la Direction des espaces verts, au milieu des arbustes. « On va se focaliser sur des plantes méditerranéennes qui résisteront mieux, complète son collègue Didier Mousseux en déambulant dans les allées du parc. Et on va surtout travailler plus tôt et éviter tous les appareils qui amplifient l’effet de chaleur »

Les arbres seront-ils encore efficaces ?

Quelle température fera-t-il dans ce jardin quand la station météo de Montsouris affichera 50°C ? Peut-être pas beaucoup moins, de l’avis du météorologue et climatologue Robert Vautard, membre du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec) et du Groupe régional d’expertise sur le changement climatique (Grec francilien). « Les températures données sont des températures prises à l’ombre, ce sont les plus basses possibles, dans un endroit à l’abri, ventilé, dans un système peint en blanc. il risque de faire 50°C à l’ombre sous une ombrière et il fera encore plus chaud sous des matériaux noirs, sur le bitume, etc. » explique le scientifique.

Robert Vautard s’inquiète des effets en chaîne lorsqu’une certaine température est franchie, alors que Paris est déjà labellisée ville la plus mortelle d’Europe en cas de canicule : « Est-ce que les grands arbres vont continuer à réduire la chaleur par effet de l’évapotranspiration ? A une certaine température les arbres ferment leurs stomates car ils veulent garder leur eau, ils transpirent beaucoup moins. Les grands arbres peuvent apporter un tout petit peu de fraîcheur mais ce n’est pas certain. Il y a très peu de données sur ce type de températures, il y a peu d’éléments scientifiques. »

A 50°C, un gel hydraulique déclenche un incendie

Plus loin, au croisement de deux rues, la science-fiction continue, avec un groupe d’ouvriers en train de réparer des câbles. Parmi le groupe de journalistes et d’élus, certains s’interrogent : s’agit-il d’une « vraie » réparation ou d’une simulation ? Bingo, c’est la deuxième option. « Dans notre scénario, un début d’incendie s’est déclaré hier du fait des fortes chaleurs, explique Ziad Touat de Crisotech, un prestataire de la Mairie de Paris spécialisé dans la gestion de crise. Il faut savoir qu’à cette température, laisser un gel hydroalcoolique dans une voiture suffit à allumer un feu. Des câbles électriques ont claqué avec la chaleur et les hommes que vous voyez sont en train de sécuriser le réverbère qui menaçait de tomber sur la chaussée ».

Mais comment ces femmes et ces hommes se déplaceront-ils demain, et feront-ils pour travailler sous pareille température ? « Il faut qu’on ait des espaces refuges pour que les personnes puissent se déplacer, créer des parcours de fraîcheur dans la ville », commente en marchant Dan Lert, adjoint à la Maire de Paris en charge de la transition écologique et du climat.

Le jeu de rôle se poursuit

Nous voici justement arrivés devant l’Ehpad Hérold, qui dispose d’une salle rafraîchie, aujourd’hui réservée en priorité aux personnes âgées et personnes inscrites sur le fichier Reflex, demain potentiellement ouverte à tous et toutes. « On va lister tout ce qui pourra exister sur Paris. Nous réfléchissons par exemple à l’idée des carrières de la capitale », commente Pénélope Komites, adjointe en charge de la prospective Paris 2030, et de la Résilience. « On pourrait par exemple réquisitionner des églises », complète Yann Françoise, adjoint à la direction de la Transition Ecologique et du Climat.

Dans l’Ehpad, le jeu de rôle se poursuit, avec un homme à terre qui simule un malaise. Une infirmière se presse pour l’aider, ainsi que d’autres habitants, sous les yeux de Timothée, sept mois, pas plus effrayé que ça. Sa maman Alizée, qui travaille dans une piscine de la capitale, avait envie après sa naissance « de ne pas rester inactive » face au changement climatique. « On ne peut plus dire que ça n’existe pas. Le week-end du 10 septembre nous avons accueilli près de 4.000 personnes dans notre piscine ! Pour nous le réchauffement climatique c’est concret », commente-t-elle.

Un homme simule un malaise à l'Ehpad Herold, dans le 19e à Paris, lors d'un exercice in situ anticipant une canicule extrême. - Aude Lorriaux

Dernière étape de l’exercice, le groupe d’élus, journalistes et autres partenaires se déplace dans un parking proche de l’Ehpad, où des enfants d’une école du quartier se sont « réfugiés ». Calmes et appliqués, les enfants font cours à côté d’une tente avec du matériel de secours, des produits de première nécessité et des membres de la Protection civile. « Ils ont dit que s’il fait 50°C on va venir ici se refroidir, ça me rassure. Ça m’aide à comprendre. Je me dis que ça va plutôt bien se passer si ça existe » énonce Mame-Mbacké, 9 ans. « J’ai appris plusieurs choses, comment économiser l’eau et la nourriture, c’était intéressant. J’ai pas très peur mais un peu… J’ai envie de dire aux gens de ne pas stresser comme des dingues, mais qu’il faut aider ! » lâche, pleine d’énergie, sa camarade Lia, également en CM2.

Identifier les difficultés

A la fin de l’exercice, les élèves remplissent un questionnaire avant un débrief plus poussé la semaine prochaine. Tout ce petit monde engagé dans cette journée, préfecture de police, pompiers, mairies… tirera bientôt les conclusions de cette expérimentation, qui permet surtout selon un responsable de la protection civile d’apprendre à bien « se coordonner ». Pour Pénélope Komitès, cela permettra aussi d’identifier les difficultés, notamment les réglementations « obsolètes » qu’il faut faire évoluer : en principe, il est interdit de recevoir du public dans des parkings, qui devraient être dépollués, et dans lesquels il peut y avoir des problèmes de circulation à gérer. « Il y a des choses qu’on va mieux percevoir à l’issue de cet exercice » veut croire aussi François Dagnaud, le maire du 19e.

D’autant que le temps presse, car si les scientifiques tablent plutôt sur un pic à 50°C en 2078, ils et elles ne sont pas sûrs que cela n’arrivera pas dans les deux décennies à venir. Pour organiser cet exercice, la Mairie de Paris a sollicité le Groupe régional d’expertise sur le changement climatique (Grec) francilien, qui a produit une note, dont l’introduction sonne comme une alarme : « La probabilité est faible que des températures aussi fortes soient atteintes pour un réchauffement global inférieur à 2° dans les deux décennies à venir. Toutefois, on ne peut pas l’exclure, car en Europe de l’Ouest, l’augmentation observée de l’intensité des températures les plus fortes, jusqu’à maintenant, a surpassé celle des projections, laissant une forte incertitude sur l’évolution future des températures les plus fortes. »