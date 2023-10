Une grande manifestation est prévue ce vendredi 13 octobre à l’appel de l’organisation intersyndicale dans le cadre d’une journée de grève contre l’austérité, pour les salaires et l’égalité femmes-hommes.

À Paris, de nombreux manifestants sont attendus pour battre le pavé et la préfecture de police a précisé le tracé de cette première journée de mobilisation depuis la rentrée. Le cortège s’élancera à partir de 14 heures depuis la place d’Italie (13e arrondissement), pour rejoindre la place Vauban (7e arrondissement).

Un dispositif de sécurité et de contrôle en amont de la manifestation

Les manifestants passeront par les boulevards Gobelins, de Port-Royal, du Montparnasse, des Invalides et par l’avenue de Villars.

🔴 Dispositif de circulation mis en place à l’occasion de la manifestation déclarée 13 octobre 2023.



Dans un communiqué de presse, la préfecture de police de Paris précise qu'« un dispositif de sécurisation et contrôle sera également mis en place en amont de la manifestation ».

Elle prévient que la circulation sera « très fortement perturbée dans ce périmètre » et recommande aux automobilistes de contourner le secteur. Un dispositif de circulation sera mis en place « autour de la manifestation, entre la place d’Italie et la place Vauban, pour pallier les difficultés rencontrées, au fur et à mesure de la progression du cortège ».

Les hôpitaux Necker et Cochin restent accessibles

Les véhicules particuliers stationnés le long du parcours ou ses abords feront l’objet de mesures de déplacement et la circulation sera rétablie progressivement après le passage du cortège.

La préfecture de police ajoute toutefois que l’accès aux hôpitaux Necker et Cochin seront préservés pendant toute la durée de la manifestation.

Dans son communiqué, la préfecture précise qu’un arrêté préfectoral « autorise la captation, l’enregistrement, la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs, pour prévenir les atteintes à la sécurité des personnes et des biens, et assurer la sécurité des rassemblements, sur un périmètre défini autour de l’itinéraire déclaré ».