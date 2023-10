Un bibliothécaire de 58 ans a été mis en examen pour agression sexuelle à Paris, selon nos confrères du Figaro. L’homme qui travaillait dans une école maternelle du 15e arrondissement de la capitale a été interpellé le mercredi 4 octobre au sein même de l’école.

Selon des sources policières et judiciaires évoquées par le canard, l’individu aurait, entre le 4 et le 29 septembre dernier, agressé sexuellement un enfant de 3 ans et demi. Mis en examen pour agression sexuelle, l’individu, qui nie les faits, a été placé sous contrôle judiciaire.

Les parents d’élèves informés

Selon ces mêmes sources, les enquêteurs ont retrouvé à son domicile « des textes et des dessins mettant en scène des actes sexuels, parfois avec des mineurs ».

Contactée par nos confrères, la Mairie de Paris a confirmé qu’une enquête pénale est en cours et que la Ville a été informée d’une plainte à l’encontre de l’agent l’après-midi même du dépôt de celle-ci. Elle a également informé les représentants des parents d’élèves d’une suspicion de faits à caractère sexuel sur un enfant. Ces derniers ont été reçus vendredi dernier par des représentants de la direction des affaires scolaires et d’élus.

Une réunion est prévue ce mardi entre la directrice de l’école, l’inspecteur de l’Éducation nationale, la mairie, un psychologue de l’Éducation nationale et des représentants de la direction des affaires scolaires (DASCO).