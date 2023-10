« C’est un problème de santé publique. Le recours à une interdiction extérieure peut faciliter les choses » : samedi 7 octobre, le maire de Seine-Port a lancé un débat intense en proposant à ses administrés et administrées rien de moins que l’interdiction du smartphone dans la rue, comme l’a rapporté Le Parisien. Pour Vincent Paul-Petit (LR), qui s’exprimait à l’occasion d’une conférence sur le sujet, l’heure est grave. 20 Minutes l’a interviewé.

En quoi consiste votre projet ?

Il consiste à éveiller au maximum l’attention de tous les parents, familles, professionnels de la petite enfance, au danger des écrans en proposant à l’issue d’une période de concertation, une mesure radicale : l’interdiction des smartphones dans l’espace public. On va préparer une charte communale qui sera soumise à référendum. Elle sera préparée par des parents d’élèves, par des grands-parents, par des professionnels de santé, par des enseignants de la commune. Cette charte pourrait contenir l’idée qu’on donne aux enfants qui rentrent en 6e un téléphone qui téléphone, avec neuf touches. C’est largement suffisant. Il faut ringardiser les smartphones avec ces téléphones. Les parents sous-estiment le temps que passent leurs enfants devant les écrans et ils ne se rendent pas compte qu’ils sont eux-mêmes addicts. Et c’est encore plus grave dans les classes défavorisées où le temps d’écran est encore supérieur. Il m’a semblé utile comme maire et grand père de créer une prise de conscience et une alerte politique, l’alerte médicale ayant déjà été lancée par Anne-Lise Ducanda. Ce que fait le gouvernement va dans le bon sens mais n’est pas à la hauteur. Tout le monde réagit sauf en Europe, on continue de mettre des écrans dans les écoles, on abîme les enfants.

Pourquoi est-ce si important de limiter le temps sur smartphones ?

Cela repose sur un constat, terrible, de l’épidémie silencieuse des écrans, qui aboutissent à des addictions pour les enfants. Il suffit de voir que depuis trois ou quatre ans, la moyenne d’écrans pour les enfants de 11 à 14 ans est de 8 heures par jour (selon une étude réalisée par Ipsos pour l’Unaf, en juillet 2021). Et ce n’est qu’une moyenne, certains enfants en regardent 13 heures par jour. Chacun peut observer dans la rue des enfants et jeunes adolescents qui sont en groupe, à la sortie des collèges, avec leur portable. Ils ne se parlent pas. Cela crée des familles avec des enfants malades, des enfants meurent à cause du cyberharcèlement, et il y a le danger de l’accès aux images violentes, à la ponographie. Et c’est la pointe émergée de l’iceberg avec sous cette pointe un océan de problèmes : des enfants qui n’arrivent plus à lire un livre de leur âge, à communiquer entre eux, à se concentrer sur un problème de mathématiques… Le numérique est un outil exceptionnel quand il est maîtrisé par des adultes responsables.

Concrètement, cela voudrait dire qu’on n’utiliserait plus dans votre ville le téléphone pour s’orienter dans la rue, qu’on n’écouterait plus de musique avec son smartphone ?

Le but est surtout d’aider les parents qui pourront dire à leurs enfants « le maire a dit que c’est interdit ». Il y aura comme une autorité externe sur laquelle ils pourront s’appuyer. Un adulte peut regarder ce qu’il veut dans la rue, ce n’est pas le problème, mais si on veut aider nos enfants, il faut nous y mettre nous aussi. Donc on pourra demander son chemin plutôt que d’utiliser une carte en ligne.

Vous-même, combien de temps passez-vous sur votre smartphone ? En avez vous un ?

J’ai trois écrans : PC, tablette, smartphone. J’étais chef d’entreprise il n’y a pas si longtemps… Mais en tant qu’élu je vais voir les gens, je passe beaucoup de temps à discuter avec eux. Je dois passer une heure au téléphone, et 30 minutes par jour sur Internet. Et zéro minute sur les réseaux sociaux. (Il se ravise) Enfin, j’ai quand même un fil Whatsapp familial, mais ce n’est pas Tik Tok ni Facebook !

(Plus tard l’édile nous enverra une capture écran de son « Temps d’écran », une application qui calcule le temps passé sur le smartphone. Elle affiche une moyenne de 2h12 pour son seul smartphone la semaine dernière. Pas facile de supprimer les écrans… !)