Elles n’en peuvent plus de remédier aux carences de l’Etat. Paris et cinq autres villes ont décidé d’assigner l’Etat en justice face aux dépenses croissantes auxquelles elles sont confrontées pour loger des personnes en urgence. « On demande le remboursement à nos préfectures respectives des dépenses mises en œuvre par nos collectivités pour pallier la carence de l’Etat en matière d'hébergement d’urgence », a expliqué à l’AFP la maire EELV de Strasbourg, Jeanne Barseghian.

« Après avoir saisi toutes les voies possibles de dialogue, par des échanges avec nos représentants locaux de l’Etat, des interpellations, des courriers, des tribunes et des questions parlementaires, nous avons décidé d’en appeler au droit », écrivent dans une tribune à Libération les maires de Strasbourg, Rennes, Bordeaux, Grenoble, Lyon et de la capitale. Ces élus et élues affirment réagir en ouvrant des gymnases, des écoles ou des centres d’accueil tout en soulignant que leurs actions « ne peuvent se substituer ni pallier un système national défaillant, irrespectueux des droits humains fondamentaux ».

85 % des appels passés au 115 terminent par un « non »

A Paris, la mairie a ouvert un gymnase samedi matin pour héberger environ 170 personnes qui dormaient sur le parvis de l’hôtel de ville, pour certaines depuis fin août, selon l’association Utopia 56. Mi-janvier, près de 4.900 demandes d’hébergement d’urgence au 115, la plateforme nationale, n’ont pas été satisfaites. A Paris seulement, la 6e édition de la Nuit de la Solidarité a recensé plus de 3.000 personnes sans solution d’hébergement dans la nuit du 26 au 27 janvier dernier, dont 105 mineurs, un chiffre en hausse par rapport à 2022. Et le nombre de personnes à la rue est également élevé l’été, puisque la Nuit de la solidarité estivale a recensé 817 personnes à la rue le 27 juin dernier, dans trois arrondissements seulement.

En ce moment, des enfants et leurs parents appellent à l’aide devant la mairie de Paris. Ils n’en peuvent plus de la rue.@Elisabeth_Borne, arrêtez de vous cacher derrière la “saturation”, les espaces vides sont partout.



Sur place, Aminata a seulement un mois. — Utopia 56 (@Utopia_56) October 2, 2023



A Strasbourg, les frais investis représentent près de 900.000 euros, dont une partie correspond à la mise à disposition d’un gymnase pendant près de six mois, de fin septembre 2022 à fin mars 2023. « Ces dépenses que nous devons engager alors que cela n’entre pas dans la compétence des collectivités, c’est le symbole de la défaillance de l’Etat », a souligné Jeanne Barseghian. Dans la capitale alsacienne, 85 % des appels passés au 115 dans l’espoir d’obtenir une place d’hébergement se soldent par des réponses négatives.

« Nous voulons un système qui n’exclut pas une partie de la population mais facilite concrètement l’accès aux droits. Un système qui ne nous fasse plus honte mais qui soit, au contraire, à la hauteur de notre pays, celui des droits humains, et à la hauteur des grands défis de notre siècle », concluent les édiles dans la tribune envoyée à Libération.