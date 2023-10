Comment bien grandir à Paris ? Une question qui attend vos réponses

Ils sont l’avenir de la ville. Pour la deuxième année consécutive, la Mairie de Paris lance une grande consultation auprès de ses habitants. Et cette fois, ce sont les plus jeunes qui sont concernés : « Pour cette seconde édition des “Dialogues parisiens”, nous avons souhaité placer l’enfance au cœur des interrogations », explique Anouch Toranian, adjointe de la Maire de Paris en charge notamment de la participation citoyenne et du débat public.

L’objectif est ici d’améliorer le cadre de vie des enfants dans la capitale. Toutes les bonnes idées sont attendues. « Convaincus que la Ville se construit dès le plus jeune âge, nous souhaitons que les enfants puissent contribuer directement à cette consultation en nous donnant leurs idées sur comment bien grandir à Paris », ajoute l’élue.

Les contributions ouvertes jusqu’au 26 novembre

Pour réussir cet échange d’idées, la municipalité s’est à nouveau liée avec la plateforme de Civic Tech Make.org, qui avait récolté plus de 114.000 contributions pour la première édition des « Dialogues parisiens » en 2022 : Comment bien vivre à Paris ?

Pour répondre à cette question et participer au débat public, il vous suffit de valider ou non certaines propositions formulées comme ci-dessous :

La phase de vote débute ce samedi 7 octobre et s’étalera sur cinq semaines, jusqu’au 11 novembre. Les propositions, elles, peuvent être soumises jusqu’au 26 novembre.

Les résultats et enseignements de cette consultation seront annoncés au début de l’année 2024.