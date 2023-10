Des dortoirs désespérément vides. A la crèche Visconti, dans le 6e arrondissement de Paris, de nombreux berceaux sont inoccupés, faute de personnel suffisant. Du côté des tout-petits par exemple, c’est une pièce entière qui n’est pas utilisée, avec cinq berceaux inoccupés. Le deuxième dortoir pour tout petits, où dorment paisiblement trois bambins, comprend deux places vacantes. De l’autre côté, chez les plus grands, une pièce entière aussi est sans vie, et les berceaux font office de box où ranger les transats. « Nous avons une quinzaine de places manquantes, car il manque deux professionnelles, et nous n’avons aucune certitude quant à la possibilité de nouvelles arrivées », s’inquiète Myriam Lelion, la responsable de la crèche.

Il manque environ 500 auxiliaires de puériculture dans les crèches municipales à Paris (environ 400 si l’on inclut le personnel non-diplômé, en l’occurrence à Paris des étudiants en CAP, qui peuvent être embauchés depuis un récent décret), selon des chiffres de la mairie, ce qui correspond à environ 10 à 15 % de places inoccupées. Pourtant, les Parisiens et Parisiennes ne sont pas les plus à plaindre lorsqu’il s’agit de trouver une place en crèche car l’offre de berceaux est colossale dans la capitale, qui mise depuis longtemps sur la petite enfance. Selon l’enquête « pénurie de professionnels en établissements d’accueil du jeune enfant » publiée en juillet 2022 par la Caisse nationale d’allocations familiales (Cnaf), le territoire de la commune de Paris représente 9 % du total national des places d’accueil collectif en établissement d’accueil du jeune enfant (EAJE), avec 36.696 places. Mais il concentre aussi 39 % des fermetures, et plus de la moitié des fermetures franciliennes avec 3.680 places fermées.

Les berceaux vides de la crèche Visconti, dans le 6e arrondissement à paris, sont occupés par des transats. - Aude Lorriaux

Qualité de vie

L’un des premiers obstacles pour les puéricultrices est la difficulté de se loger, dans une ville où les loyers sont chers. Avec « seulement » les trois-quarts de son personnel qui habite hors de Paris, Myriam Lelion s’estime presque chanceuse : « La plupart de notre personnel n’envisage pas de vivre à Paris pour une question de qualité de vie. Elles veulent habiter dans plus grand, avoir plus d’espace et un accès à la nature. »

Si Paris peine à attirer du personnel qualifié en raison du coût de la vie, la situation de la capitale est loin d’être isolée. Elle est le reflet d’une situation nationale et francilienne, liée à la faible attractivité du métier, exigeant mais ne bénéficiant que d’une faible rémunération (1.893 euros net pour le salaire d’embauche d’une puéricultrice). Selon l’enquête nationale citée plus haut, 48,6 % des crèches collectives déclarent un manque de personnel auprès d’enfants. La région Ile-de-France, qui compte le plus de places, concentre 41 % des postes vacants, avec trois départements particulièrement touchés : la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et Paris, donc, qui à eux trois concentrent 34 % des fermetures de places.

La semaine de quatre jours en test

En attendant d’éventuelles revalorisations salariales, annoncées en juin dernier mais pour l’instant sans effet au niveau local, Myriam Lelion s’efforce de rendre la vie la plus facile et agréable à ses salariées, pour les fidéliser. « Nous favorisons l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, en accordant des temps partiels aux professionnelles qui le demandent, et en leur laissant une grande marge d’autonomie. L’année dernière nous avons pu bénéficier d’un coach sportif pendant quelques mois, et nous avons monté un projet décoration pour la crèche. Et puis avec les enfants nous avons des projets qui ont du sens autour des langues vivantes, un jardin pédagogique, un compost… »

Pour renforcer encore cette attractivité du métier, la Ville de Paris s’apprête à expérimenter la semaine de quatre jours pour les agents de la petite enfance, dès cet automne, comme le fait déjà le réseau Babilou sur des crèches volontaires. L’expérience est rendue possible notamment parce que la prise en compte de la pénibilité du métier a permis d’alléger le volume d’heures annuel des agentes (1.525 heures au lieu de 1.607). La ville a mis en place également un grand plan de déprécarisation de ses agents et agentes, à coups de primes notamment pour les métiers de la petite enfance qui selon elle a déjà porté ses fruits, puisque Paris a réussi à recruter cette année 200 professionnelles, contre une centaine l’an dernier, soit un doublement des effectifs recrutés, a annoncé l’adjoint à l’Education Patrick Bloche, dans une conférence de presse, jeudi 28 septembre.

Dernier levier pour résoudre cette pénurie de personnel, la Mairie de Paris met le paquet sur la formation. Une nouvelle école des Métiers de la Petite Enfance a été inaugurée mi-septembre, dans le 17e arrondissement, qui apparaissait comme le moins bien pourvu en places en crèche par rapport aux autres arrondissements parisiens, dans un classement du journal Le Figaro, avec 2,37 enfants pour une place disponible. Là aussi, le problème est national. « Sur le volet RH, les conseils régionaux n’ont pas ouvert assez d’écoles de puériculture (le nombre de diplômés n’a pas évolué depuis dix ans, tandis que le nombre de places a augmenté de 30 %) » faisait remarquer en mai une tribune signée par le Président des Petits Chaperons Rouges, Jean-Emmanuel Rodocanachi.

Des primes en hausse ?

Toutes ces mesures finiront-elles par résoudre la grave crise d’attractivité du métier à laquelle la mairie fait face, comme de nombreuses autres communes ? « Nous ne refusons pas nos responsabilités mais nous appelons l’Etat à assumer les siennes et à revaloriser les grilles indiciaires de la petite enfance, nous avons besoin de savoir si l’Etat compte entreprendre une action », a tonné mercredi en Conseil de Paris l’adjoint aux Ressources humaines, Antoine Guillou. Qui avait prévenu quelques jours plus tôt : « Si le gouvernement refuse de le faire, qu’il le dise, nous pourrions jouer sur les parts de rémunérations ».

De fait, les professionnelles interrogées en veulent plutôt à l’Etat qu’à la mairie. « A Paris, j’ai vu les efforts faits pendant des années, il y a un vrai souci d’accueillir dans de bonnes conditions, de former du personnel. Ce qui nous manque, c’est plutôt une politique de la petite enfance au niveau national, avec un ministère de la petite enfance », estime Myriam Lelion. Qui rêve que le taux d’encadrement soit un jour vraiment revu à la baisse. « Avec un professionnel pour trois bébés et un adulte pour cinq « grands » (plus de deux ans), là cela serait vraiment agréable ». Actuellement, le taux d’encadrement est en moyenne d’un adulte pour six enfants. A titre de comparaison, le taux d’encadrement sera bientôt au Danemark d’un professionnel pour trois enfants.