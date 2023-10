« Ne reculez pas, accélérez ! » Sans peinture orange mais avec des revendications bien précises imprimées sur leurs tee-shirts, quatre militants du collectif Dernière Rénovation ont bloqué ce mercredi matin vers 10h30, l’entrée du siège du parti présidentiel Renaissance à Paris. Ils demandent un véritable plan de financement pour la rénovation thermique des bâtiments.

🦺 ACTION EN COURS - PARIS



Mercredi 04 octobre. 10h



4 citoyens et citoyennes soutenant Dernière Rénovation et portant des t-shirts "NE RECULEZ PAS, ACCÉLÉREZ" ont bloqué l'entrée du siège du parti @Renaissance. #A22Network [1] pic.twitter.com/2P4XsXikA7 — Dernière Rénovation (@derniere_renov) October 4, 2023



« Ne renoncez pas à sauver des vies ! 10.000 citoyens sont condamnés à mort dans leurs passoires thermiques chaque année ! Les députés ont le pouvoir d’agir, nous leur avons donné ! Augmentez le budget pour la rénovation thermique et sauvez des vies ! Entendez-nous, engagez-vous ! », ont déclaré sur place les bloqueurs Paul et Julien. Ils portaient tous les quatre des tee-shirts floqués et deux d’entre eux se sont fixés avec un antivol aux barrières de sécurité.

« Ne reportons pas nos objectifs, accélérons »

Le débat s’est enflammé au sein même de la majorité, après les propos du ministre de l’Economie Bruno le Maire ouvrant la porte à un report de l’interdiction de location des passoires thermiques. « Ne reportons pas nos objectifs, accélérons », a notamment réagi le député Renaissance Pierre Cazeneuve.

Dans un communiqué, le collectif Dernière Rénovation se joint à la demande du parlementaire et plus largement aux représentants de la majorité qui ont exprimé leur vive désapprobation suite à cette tentative de « reculade mortifère ». « Rappelons que chaque hiver, 10.000 Français meurent de la précarité énergétique, écrit-il. A l’heure où la crise du logement menace de faire détoner une bombe sociale, il est inconcevable de continuer à loger des locataires dans des bâtiments qui menacent leur santé au prix d’astronomiques factures d’énergie. Il faut au contraire que le gouvernement et la majorité qui le soutient se donnent tous les moyens pour éradiquer le fléau des passoires thermiques. Ce n’est pas le cas aujourd’hui ».

Dernière Rénovation demande que le financement de MaPrimeRénov soit triplé dans le projet de loi de finances 2024, et ainsi passé de 4 à 12 milliards d’euros, suivant les recommandations de la Convention citoyenne pour le climat. Il affirme ainsi que « cette mesure d’urgence apporterait une réponse à la crise sociale, à un enjeu de santé publique et à l’impératif de réduction de la consommation énergétique du pays ».