Le bras de la Seine qui traverse le village olympique en Seine-Saint-Denis sera fermé pendant les JO de Paris et le trafic sera reporté sur « un bras secondaire », a fait savoir mardi Thierry Guimbaud, directeur général de Voies navigables de France (VNF). À l’occasion de la signature d’une convention entre le comité d’organisation des JOP (Cojop) et VNF, il a précisé que le bras de la Seine « entre l’Ile-Saint-Denis et Saint-Denis qui traverse le village olympique » sera fermé à compter de l’ouverture du village olympique (vers le 19 juillet, ndlr) et jusqu’à la fin des Jeux paralympiques le 8 septembre 2024.

Cette fermeture est décidée pour une « raison de sécurité », a précisé Etienne Thobois, directeur général du Cojo. Le trafic, notamment de céréales très important en août, sera reporté sur un « bras secondaire » qui n’est plus exploité et qui est en train d’être rendu navigable (dragage notamment, installations de pilotage, etc), des travaux pour un montant de « 15 millions d’euros », a précisé VNF.

Des compensations négociées au cas par cas

Les périodes de fermeture liées à la tenue de la cérémonie d’ouverture des JO sur la Seine (26 juillet) et celles liées aux épreuves de nage en eau libre et de triathlon, ne sont pas encore définies. « Il y a tout un travail préalable de discussion et de concertation qui est très long avec la profession » et les acteurs du fleuve, a indiqué Thierry Guimbaud.

Ces décisions seront prises in fine par la préfecture de région Ile-de-France et la préfecture de police. Les compensations éventuelles liées à ces fermetures sont discutées et faites par le Cojo, a précisé Etienne Thobois. « L’idée, c’est de perturber au minimum les activités du fleuve », a-t-il assuré.