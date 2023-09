C’est un témoignage édifiant recueilli par BFM Paris. Un employé de l’entreprise UGC, touchée dans la capitale par les punaises de lit, affirme que sa direction a demandé à ses employés de « mentir aux clients » .

« On sait par des collègues qui travaillaient à l’UGC Danton et Odéon que la directrice a demandé aux salariés de mentir aux clients qui poseraient la question sur la présence des punaises de lit. Il fallait leur dire qu’il n’y en avait pas, alors qu’il y en avait » , indique une personne travaillant chez UGC auprès de notre confrère de la chaîne de télévision.

Cinémas, TGV ou métro

Contactée par BFM Paris Ile-de-France à la suite de ce témoignage, la société UGC précise qu’elle prend « très au sérieux la problématique des punaises de lit en investissant massivement depuis 2017 » .

La présence de punaises de lit a été signalée ces dernières semaines dans des cinémas, TGV, dans le métro parisien ou la zone d’attente de l’aéroport de Roissy mais la RATP et la SNCF ont indiqué par la suite que leurs expertises n’ont pas permis d’identifier un seul cas. Sommé de prendre le sujet à bras-le-corps, le Premier adjoint d’Anne Hidalgo a pris son clavier pour écrire à la Première ministre et l’informer de ce « fléau » et réclamer un plan d’action.