Michel Sardou n’en peut plus de vivre à Paris. Invité de BFMTV ce jeudi soir dans Le 20H de Ruquier, il explique son ras-le-bol sur le fait de vivre dans la capitale française. « C’est insupportable, c’est laid, c’est moche », assure le chanteur français dépité.

L’interprète de La maladie d’amour indique tout de même « bien aimer » Anne Hidalgo, néanmoins il évoque aussi la politique de la maire de Paris qu’il trouve discutable : « Par exemple, il y avait la voie Georges Pompidou sur les quais, c’était formidable, on pouvait rouler. Là, on est tous coincés sur le haut, ce qui fait que toutes les boutiques de fleurs, d’animaux, tout ça c’est fini, ils crèvent », s’attriste Michel Sardou, venu raconter dans l’émission de Laurent Ruquier son retour sur scène avec la tournée Je me souviens d’un adieu.