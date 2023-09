« Irréaliste » : c’est ainsi que le premier adjoint à la Mairie de Paris a qualifié la proposition de son adjoint aux mobilités et du groupe écologiste d’un Paris sans voiture pendant les JO 2024. « Je trouve cette proposition irréaliste, c’est un petit effet d’annonce qui n’a pas beaucoup de sens », a taclé Emmanuel Grégoire jeudi, en conférence de presse, jugeant que David Belliard « savait » que sa proposition était « irréaliste » .

Le groupe écologiste a déposé un texte au prochain Conseil de Paris (entre le 3 et le 6 octobre) dans lequel il demande « l’organisation d’une opération ''Paris sans voiture'' durant les Jeux olympiques et Paralympiques Paris 2024 « ainsi que « la gratuité des transports en commun sur la période courant de l’ouverture des Jeux olympiques à la clôture des Jeux Paralympiques ».

« Soyons ambitieux », a déclaré mercredi matin David Belliard sur BFM Paris, interrogé sur ce vœu. « On demande à nos athlètes d’obtenir des médailles d’or pour la France. Moi, j’aimerais bien qu’on obtienne quelques médailles d’or, d’argent ou de bronze pour le climat », a-t-il ajouté.

« Il ne lui est pas interdit de nous formuler ses idées »

Mais la proposition a peu de chances d’être entendue. Son volet gratuité des transports vient d’être retoqué par IDFM, l’autorité régulatrice des transports en commun en Ile-de-France, selon BFM Paris, ainsi que par l’exécutif : « Sa proposition rebute tout le monde, et on ne travaille pas comme ça avec la préfecture de police [décisionnaire sur le sujet] », a commenté Emmanuel Grégoire, qui a reproché à son adjoint de ne pas lui en avoir parlé avant de lancer sa proposition à la télévision : « Il est plus judicieux pour un adjoint aux mobilités de faire cette proposition directement à la maire plutôt que sur BFM. Il ne lui est pas interdit de nous formuler ses idées. »

La proposition a sans surprise été fraîchement accueillie du côté du groupe Changer Paris (Les républicains). « La dernière Journée sans voiture a été une grosse pagaille, des gens ont raté leur avion ou leur train, alors que ce n’était que de 11 heures à 18 heures, alors franchement, 6 semaines sans voiture c’est farfelu, les écolos se poussent du col sans avoir aucun esprit réaliste dans les propositions », a critiqué David Alphand, vice-président délégué du Groupe « Changer Paris ».