Il est à espérer que cette réunion n’était pas à livre ouvert. Bouquinistes parisiens, Mairie de Paris et Etat se sont retrouvés, ce jeudi en fin d’après midi à la préfecture de police, pour discuter du sort des bouquinistes et de leurs centaines de boîtes vertes. Celles-ci doivent être déplacées avant la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques, prévue le 26 juillet 2024. Cette réunion s’est déroulée « dans un climat tendu » pour les uns, avec des « discussions un peu vives » pour les autres, sans qu’une décision ne soit prise.

Au cœur de l’échange, le démontage, le stockage et la remise en place de près de 600 des 900 boîtes « vert wagon » annoncés par la préfecture de police dans un courrier adressé aux bouquinistes le 25 juillet. Ces boîtes, fixées au parapet surplombant les quais de Seine dans le centre de la capitale et renfermant livres d’occasions, souvenirs et autres curiosités, sont jugées comme représentant un enjeu de sécurité dans le cadre de la cérémonie d’ouverture des Jeux, qui doit se dérouler sur la Seine l’été prochain.

En attendant de prendre un arrêté, « le préfet de police a donné son accord à ce que des tests soient menés sur trois, quatre boîtes » de factures différentes pour évaluer la faisabilité du déplacement. Il s’est également engagé « à revoir le linéaire » des boîtes à déplacer pour éventuellement en réduire la liste, ont expliqué les parties prenantes. Elle a avant tout permis de « renouer un dialogue nécessaire, ce qui était l’objectif de la réunion », a affirmé à la sortie l’adjoint de la mairie chargé des Jeux olympiques et paralympiques, Pierre Rabadan.

Enlever les boîtes vertes des #bouquinistes pendant les Jeux #Paris2024 est une erreur.



Ils doivent être préservés et valorisés.



Avec @FBerthout nous porterons des propositions alternatives au prochain #ConseildeParis #Paris



À leur rencontre pour présenter nos solutions ⤵️ pic.twitter.com/JW3tBLO3Ss — PierreYves Bournazel (@pybournazel) September 28, 2023



« La ville est très attachée aux bouquinistes et à leur histoire patrimoniale » mais prend aussi en compte « les contraintes de sécurité qui nécessitent une prise de décision du préfet de police », a souligné Laurent Nuñez. Pour les bouquinistes, pour qui il existe « autant de cas de figure qu’il y a de boîtes », ces tests seront l’occasion « de démontrer la validité de [leurs] arguments » : la diversité et la complexité des structures des boîtes, en place depuis parfois un siècle, rendent impossible l’opération, selon Pascal Corseaux, vice-président de l’association culturelle des bouquinistes de Paris. Il a toutefois « pris acte de la bonne volonté de la mairie ».

Une pétition rassemblait près de 144.000 signatures ce jeudi

Cet été, la Ville de Paris avait indiqué qu’elle prendrait en charge les réparations des boîtes endommagées, montant susceptible d’atteindre 1,5 million d’euros selon Jérôme Callais, représentant de l’association. La maire du 5e arrondissement Laurence Berthout (Horizons) s’est dite « agacée » de la lenteur de la mairie et a demandé à ce que « des prestataires experts » opèrent les tests aux côtés des agents de la mairie.

Au sein de la majorité municipale, la présidente du groupe écologiste Fatoumata Koné estime que le sort des bouquinistes est l’exemple de la « privation des libertés des Parisiennes et Parisiens » qu’elle « craint » à l’occasion des JO. L’élue déplore que jusqu’ici « la mairie ne les [ait] pas suffisamment soutenus ». Une pétition, lancée sur le site change.org, rassemblait jeudi près de 144.000 signatures. Présents dans le décor parisien depuis quatre cent cinquante ans, les bouquinistes convoitent l’inscription au patrimoine mondial de l’Unesco, déjà accordée aux rives de la Seine en 1991.