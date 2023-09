Après le signalement de punaises de lit dans une rame de la ligne 8 du métro et dans des trains, c’est le branle-bas de combat. Le ministre délégué aux Transports Clément Beaune a annoncé vendredi qu’il réunirait les opérateurs de transport la semaine prochaine pour « informer sur les actions engagées et agir davantage au service des voyageurs ».

#punaisesdelit | Je réunirai la semaine prochaine les opérateurs de transport, pour informer sur les actions engagées et agir davantage au service des voyageurs. Pour rassurer et protéger. — Clement Beaune (@CBeaune) September 29, 2023



Disparus de la vie quotidienne dans les années 1950, ces insectes ont fait leur grand retour depuis une trentaine d’années dans de nombreux pays développés à la faveur de modes de vie de plus en plus nomades, de consommations favorisant l’achat de seconde main et d’une résistance croissante aux insecticides.

Plan d’action réclamé

En France ils ont infesté plus d’un foyer sur dix ces dernières années, quel que soit le niveau de revenus. La Mairie de Paris a réclamé jeudi un plan d’action au gouvernement, et notamment l’organisation d' « assises de la lutte contre les nuisibles ».

Des vidéos publiées ces dernières semaines sur les réseaux sociaux ont montré des punaises de lit dans des TGV, dans le métro parisien ou dans la zone d’attente de l’aéroport de Roissy.

Ces insectes de la taille d’un pépin de pomme, qui se nourrissent la nuit, principalement de sang humain, se cachent le plus souvent dans les matelas et les sommiers et sont transportés dans les vêtements et les bagages.