Des punaises de lit signalées dans un métro de la ligne 8

Où s’arrêteront-elles ? Mercredi, un conducteur de train de la ligne 8 du métro parisien a signalé la présence de punaises de lit dans sa cabine, selon Le Parisien. Une information confirmée par la RATP.

Après les logements, les cinémas et le TGV, l’insecte pourrait donc avoir trouvé un nouveau terrain de jeu dans les transports en commun de la région. Si la régie des transports confirme bien le signalement, elle assure que, « à ce jour, aucun cas avéré de punaise de lit n’a été constaté dans nos matériels (métro, RER, tramway et bus). »

Les syndicats demandent un traitement global des rames

Par mesure de prévention toutefois, le train a été retiré de son service pour être expertisé « conformément au protocole prévu » et qu’il sera « traité par une entreprise spécialisée si la présence du nuisible est avérée ».

À la suite de cette annonce, le syndicat Force ouvrière a demandé à la direction que les locaux du personnel et toutes les rames du métro comme du RER soient également traités, priorisant les lignes dont les sièges des cabines de conduites disposant d’un tissu qui pourrait être ciblé par les punaises de lit, à savoir les lignes 7,8 et 13. La régie rappelle tout de même que tous les matériels de transport sont nettoyés régulièrement et que des traitements ponctuels à l’insecticide sont effectués.