L’État et la présidente de la Région Île-de-France ont trouvé un accord pour financer les transports franciliens. L’accord attend des collectivités territoriales, tenues à l’écart de toute discussion, qu’elles augmentent leurs contributions au financement des transports, selon un communiqué de presse publié ce mardi et signé par Corentin Duprey, Vice-président du Département de la Seine-Saint-Denis, Rémi Féraud, Sénateur de Paris et Christophe Najdovski, Adjoint à la Maire de Paris.

« Alors que les Franciliennes et les Franciliens subissent de plein fouet la crise économique et sociale, alors que le pass Navigo a déjà augmenté de 9 euros par mois l’an dernier, nous prendrons nos responsabilités, malgré des conséquences significatives sur le budget de nos collectivités et augmenterons à nouveau nos contributions à Ile-de-France Mobilités pour protéger les usagers », ont notamment écrit Corentin Duprey, Rémi Féraud et Christophe Najdovski.

Le communiqué de presse explique que le tarif du pass Navigo doit être gelé : « Il est de la responsabilité des pouvoirs publics, et en premier lieu de la Région Île-de-France dont c’est la compétence, de garantir l’accès de toutes et tous aux transports en commun. » Pour eux, c’est aussi une nécessité environnementale d’encourager les habitants d’Île-de-France à prendre les transports collectifs afin de réduire la circulation automobile et d’émissions de gaz à effets de serre.