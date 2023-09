Mardi en fin d’après-midi, une intervention de la police municipale de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) s’est soldée par la suspension d’un agent, qui a fait un usage inapproprié de la force à l’encontre d’un individu en infraction. Une enquête administrative est en cours à la mairie de Saint-Denis, qui a publié ce matin un communiqué sur X. Et n’a pas souhaité réagir auprès de 20 Minutes après ces faits.

COMMUNIQUÉ | Suite à l'intervention de la police municipale de Saint-Denis, le mardi 26 septembre à 17h40, un fonctionnaire de police a été suspendu de ses fonctions et une enquête administrative est en cours. pic.twitter.com/l4oxOyoHmp — Ville de Saint-Denis (@VilleSaintDenis) September 27, 2023



Une équipe d’agents de la police municipale est intervenue mardi sur un point de vente à la sauvette. Après plusieurs minutes à parlementer sous les sifflets et les invectives, les agents procédaient à l’interpellation de l’individu mis en cause, qui selon les témoignages, a proféré des menaces de mort à l’encontre d’un des policiers municipaux.

Ce dernier et alors que l’individu était menotté, lui a donné un coup, sans raison apparente. Rapidement mis à l’écart par ses collègues et son superviseur, l’agent a dans la foulée était suspendu de ses fonctions. La mairie de Saint-Denis indique également qu’une enquête est en cours et qu’elle condamne fermement « tout acte de violence gratuite ».