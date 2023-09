C’est une victoire pour Valérie Pécresse. Ce mardi, la présidente d’Île-de-France Mobilités (IDFM) doit rencontrer le ministre Clément Beaune pour signer un accord sur le financement des transports. Après des années à réclamer un coup de pouce de l’Etat pour garantir le bon fonctionnement et les travaux d’extension du réseau francilien, la présidente de la région semble avoir été entendue.

Selon Le Figaro, l’Etat et la région auraient trouvé des consensus sur de nouvelles recettes à venir pour l’autorité des transports d’Île-de-France. Outre l’augmentation du versement mobilité (VM), payé par les entreprises franciliennes hors grande couronne, IDFM pourrait récupérer une part de la taxe de séjour payée par les touristes logés et une diminution de la redevance due par IDFM à la Société du Grand Paris (SGP).

Un pass Navigo à 86 euros ?

Les sept départements franciliens et Paris verraient également leur contribution augmenter de plus de 4 % (2 % plus l’inflation 2024 estimée entre 2,6 et 2,8 %). La région augmenterait sa propre contribution à un niveau semblable.

Le tout permettrait de limiter la future hausse du pass Navigo à un peu moins de 3 %, soit un peu plus de deux euros, pour atteindre un tarif de 86 euros. Une hausse mineure à côté de celle subie en début d’année 2023 par les usagers (de 75,20 à 84,10 euros par mois), qui était mal passée. Un montant qui sera connu en décembre prochain, après son vote au conseil d’administration d’IDFM.