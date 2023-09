« Cela fait vraiment plaisir » : Anne Hidalgo a savouré la victoire de son camp hier, après les élections sénatoriales à Paris, qui ont vu les composantes de la majorité municipale rafler les deux tiers des sièges de la capitale. Huit sénateurs de gauche iront au Palais du Luxembourg, parmi lesquels trois adjoints d’Anne Hidalgo : Anne Souyris, en charge de la santé publique, Ian Brossat, responsable du logement, et Colombe Brossel, qui avait la propreté. Outre ces trois figures de l’exécutif parisien, la liste de gauche envoie au Sénat le député européen Yannick Jadot, ex-candidat à la présidentielle, et remet au travail Rémi Féraud, sénateur socialiste sortant. La droite divisée obtient quatre sièges et la majorité présidentielle sort.

La Mairie de Paris va donc devoir remanier son exécutif, avec, selon nos informations, le communiste Jacques Baudrier, en charge de la construction, qui pourrait récupérer le logement, et qui confirme auprès de nous être « très intéressé ». Le socialiste Antoine Guillou, actuel adjoint aux ressources humaines, est pressenti pour remplacer Colombe Brossel, et les ressources humaines pourraient être récupérées par Olivia Polski, en charge du commerce. Laquelle délégation pourrait revenir à Nicolas Bonnet-Ouladj, le président du groupe communiste, qui a publié récemment le livre « Fabriquer à Paris ». Côté écologistes, c’est plus flou, mais selon nos informations, Anne-Claire Boux, actuelle adjointe aux quartiers populaires, pourrait reprendre la santé, qui resterait dans le giron écologiste.

Dans le courant de l’été, la gauche parisienne s’était rassemblée en une liste commune recouvrant les composantes de la majorité au Conseil de Paris (PS, EELV, PCF, Paris en commun et Génération. s). Les Insoumis, dans l’opposition à Paris ont ainsi fait leur propre liste et deux listes dissidentes écologistes ont été déposées.

Trois sièges pour les LR

La droite à Paris était partie divisée pour les sénatoriales. Le sénateur sortant Pierre Charon, tête de liste officiel des LR aux précédentes élections, avait présenté sa propre liste faute d’avoir eu une place éligible, mais a échoué. La présidente de la fédération Les Républicains (LR) de Paris Agnès Evren en avait également présenté une après des désaccords internes. Soutenue par le maire LR du 15e arrondissement de Paris Philippe Goujon et les élus Centristes de Paris, elle a obtenu un score confortable, 330 voix, soit une centaine de plus que ce qui était nécessaire pour remporter un siège.

La liste officielle de LR, soutenue par la maire du 7e arrondissement et cheffe de l’opposition à Paris Rachida Dati a obtenu trois sièges : la sénatrice sortante Catherine Dumas, le maire du 16e arrondissement Francis Szpiner et l’élue du 14e arrondissement Marie-Claire Carrère-Gée.