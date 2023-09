« Pas de justice, pas de paix », ont scandé les manifestants parisiens rassemblés pour protester contre les violences policières et le racisme systémique, samedi. Quelques incidents ont éclaté lors de la manifestation, a constaté un journaliste de l’AFP.

Peu après le départ de cette manifestation rassemblant plusieurs milliers de personnes, un précortège de centaines d’individus vêtus de noir et cagoulés s’est constitué devant les organisations et collectifs ayant appelé à la mobilisation.

Une agence bancaire dégradée

Arrivés au niveau de la station de métro Anvers, dans le nord de la capitale, ils ont dégradé une agence bancaire de la Caisse d'Epargne, qui a eu ses vitres étoilées, a constaté le journaliste de l’AFP. Ils ont ensuite jeté des projectiles sur une voiture de police coincée dans la circulation, boulevard de Clichy. La voiture a été attaquée « à coups de barre de fer », a indiqué la préfecture de police de Paris. L’un des policiers est alors brièvement sorti du véhicule arme à la main pour tenir à distance les manifestants, selon plusieurs vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, confirmées par une source policière.

Une « intervention des BRAV », du nom de cette unité controversée de policiers à moto, « a permis de faire cesser l’action et mettre à l’abri » les policiers présents dans le véhicule, a ajouté la préfecture de police, qui n’a fait état d’aucune interpellation à ce stade. « Je condamne fermement ces attaques et apporte mon soutien aux policiers agressés et blessés », a réagi sur X (ex-Twitter) le préfet de police Laurent Nuñez.

Selon les organisateurs, des dizaines d’organisations, partis et syndicats, principalement de gauche radicale, 15.000 personnes participaient à la manifestation parisienne. Les forces de l’ordre n’ont pas encore communiqué leur propre estimation.