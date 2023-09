Après les paroles, les actes pour faire vivre les mémoires. Les jardins du Trocadéro accueilleront le futur Mémorial national des victimes de l’esclavage, à Paris, près de la tour Eiffel, ont annoncé jeudi le ministère chargé des Outre-mer et la Ville de Paris.

Le président Emmanuel Macron s’était engagé le 27 avril 2018, à l’occasion du 170e anniversaire de la signature du décret d’abolition de l’esclavage dans les colonies françaises, à faire ériger un tel mémorial dans la capitale.

À l’issue d’une réunion qui s’est tenue au ministère le 20 septembre, les jardins du Trocadéro ont été choisis pour accueillir le Mémorial. « La portée symbolique est forte puisqu’il s’agit d’un site où a été proclamée et signée la Déclaration des droits de l’Homme en 1948 et où se trouve le musée de l’Homme », ont souligné le ministère et la Ville de Paris dans un communiqué.

« Un hommage universel »

Le mémorial doit mettre « en valeur près de 200.000 noms d’esclaves affranchis en 1848 en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, et en Martinique », a-t-il indiqué. « Cette œuvre architecturale rendra un hommage universel à la mémoire des quatre millions d’esclaves des anciennes colonies françaises », mais aussi « à la mémoire des millions de victimes de la traite et de l’esclavage de par le monde », selon le ministère.

Une procédure de mise en concurrence doit être lancée par l’Etat, en collaboration avec la Ville de Paris, afin d’attribuer le chantier à « des artistes et des paysagistes ».