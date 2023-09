Un père, qui a porté plainte pour des faits d’attouchements sur sa fille dans une école des Yvelines, a affirmé à BFM TV avoir reçu un courrier similaire à celui qui avait profondément choqué les parents de Nicolas, qui s’est suicidé après avoir été harcelé. Dans ce courrier, dont l’existence a été confirmée par le rectorat de Versailles à 20 Minutes, le rectorat enjoint ce père à « adopter une attitude constructive et respectueuse » , des termes similaires à ceux employés avec les parents de Nicolas.

Dans un communiqué reçu par 20 Minutes, le ministre de l’Education Gabriel Attal a « condamné fermement » ce vendredi le ton de ce courrier, adressé en mai. « S’agissant de l’académie de Versailles, les premières remontées de l’audit qu’il a déclenché indiquent que d’autres courriers de ce type ont été envoyés à plusieurs familles », ajoute la rue de Grenelle. Gabriel Attal « se rendra dès lundi matin au rectorat de Versailles pour faire le point avec le nouveau recteur », nommé mi-juillet.

« Légèreté et désinvolture »

Dans cette nouvelle affaire, la famille disait que leur fille avait été victime d’attouchement sexuel de la part d’un animateur périscolaire, à Andrésy (Yvelines). Ce qui a particulièrement choqué cette famille, selon le témoignage du père recueilli par BFM TV, c’est que les parents n’ont pas été contactés immédiatement après les faits d’attouchements rapportés par l’enfant, c’est le responsable municipal en charge du périscolaire qui les contactera plus tard, après avoir interrogé l’enfant, qui entre-temps est retourné en classe. « Je suis profondément choqué, mais encore plus sidéré de la légèreté et désinvolture dont vous faites preuve » écrit alors ce père dans un courrier à l’attention de la directrice et du rectorat de Versailles.

Dans une lettre à la famille datée du 4 mai 2023, le rectorat de Versailles dit avoir eu connaissance que les parents ont, en mars, « accusé le personnel de direction de l’école Denouval », à Andrésy, « d’avoir commis une faute professionnelle en négligeant et en s’abstenant de prendre les mesures nécessaires » et « menacé de porter plainte pour non-assistance à personne en danger ».

Menaces

Assurant que la procédure « a été entièrement respectée », le rectorat affirme que les propos et le comportement de la famille envers des personnels de l’Education nationale sont « inacceptables », dans ce courrier dont l’AFP a obtenu copie. Il les enjoint à « adopter désormais une attitude constructive et respectueuse » envers « tout personnel de l’Education nationale », promettant qu’il prendra sinon « toutes les mesures nécessaires ». Des termes semblables à ceux utilisés dans le courrier adressé aux parents du jeune Nicolas.

« Pour le ministre, les choses sont claires : il s’agit de faire la transparence sur l’ampleur de cette pratique, d’y mettre un terme, et d’en tirer toutes les conséquences », poursuit le ministère.

Samedi dernier, la Première ministre Elisabeth Borne et Gabriel Attal ont condamné les termes et le ton d’un courrier adressé au printemps par ce rectorat aux parents de Nicolas, un lycéen de 15 ans à Poissy (Yvelines), victime de harcèlement scolaire depuis des mois. Il s’est suicidé le lendemain de la rentrée 2023. Gabriel Attal a annoncé lundi le lancement d’un audit sur la gestion des cas de harcèlement de septembre 2022 à septembre 2023 dans chaque académie.