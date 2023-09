Bientôt six kilomètres de nouvelles pistes cyclables à l’horizon 2030 contre seulement un aujourd’hui. Le groupe ADP, gestionnaire notamment des aéroports parisiens de Roissy et Orly, veut frapper un grand coup sur le plan des mobilités douces en lançant ce jeudi un plan destiné à rendre plus accessible en vélo la plateforme d’Orly pour les salariés et les riverains.

En finançant à hauteur de 12 millions d’euros le programme baptisé « Paris-Orly By Cycle 2030 », ADP prévoit notamment la construction de nouvelles pistes cyclables, continues et sécurisées reliant les aérogares et zones d’activités aux communes voisines. Le programme comprend aussi la pose d’arceaux et l’installation de douches, selon le groupe.

90 % des salariés d’Orly viennent travailler en voiture

Les accès terrestres à l’aéroport de Paris-Orly - passagers et salariés - représentent aujourd’hui 41 % des émissions de CO2 au sol de la plateforme que la direction veut réduire à zéro en 2030. Un levier de décarbonation important est de favoriser les mobilités douces parmi ses quelque 90.000 salariés. Ceux-ci sont actuellement 90 % à venir travailler en voiture. Le développement des transports en commun, à commencer par le prolongement de la ligne 14 du métro à la mi-2024, va beaucoup aider.

« Par ailleurs, 4.500 salariés de la plateforme (environ 20 %) sont domiciliés dans un rayon de moins de 10 kilomètres, autant de potentiel de développement de l’usage du vélo », juge la direction d’ADP dans un communiqué. Elle voudrait que 10 % des salariés d’Orly viennent à vélo à l’horizon 2030, selon une porte-parole.