Elle a témoigné sur « X » et depuis fait frissonner les habitués des salles obscures. Le 26 août dernier, Nawal, une habitante du 12e arrondissement de Paris, expliquait sur les réseaux sociaux s’être fait piquer par des punaises de lit au cinéma UGC Bercy. L’affaire a fait grand bruit, jusqu’à ce que certains internautes (et collègues de travail, il faut le dire) assurent ne plus vouloir se frotter aux fauteuils de l’UGC. « Un pote me disait avoir vu des spectateurs scruter leur siège à la lumière de leur téléphone », nous lâchait notre collègue. Dans la foulée, 20 Minutes dégainait son appel à témoignages.

La tendance a vite été vérifiée : du côté des fans de ciné, on est plutôt refroidi. « Je ne mettrai plus les pieds au cinéma avant un long moment », explique Claire, 43 ans, peu rassurée. Idem pour notre lecteur Grégory, 23 ans : « aller au cinéma me fait un peu peur notamment depuis les dernières plaintes enregistrées, ou témoignages sur les réseaux sociaux. »

« Je souhaiterais être informée dans mon cinéma, par voie d’affichage »

Depuis le témoignage de Nawal, fin août, l’UGC a assuré au Parisien que les salles concernées avaient été traitées. Et le cinéma UGC Bercy a présenté ses excuses dans un communiqué publié sur « X », le 4 septembre dernier.

Nous répondons aux questions sur les punaises de lit à l’UGC Bercy 👇 pic.twitter.com/LJrAWkDR7s — UGC (@UGCcinemas) September 4, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Pris à partie dans des clients sur les réseaux sociaux, le MK2 Quai de Loire a également réagi, par la voie d’un communiqué sur « X » ce 20 septembre. L’objectif ? Etre transparent sur les mesures prises pour répondre à la crise sanitaire. Au menu, détection canine pour repérer la présence des punaises de lits et traitement à vapeur sèche à 180° si besoin. Même chose du côté de l'UGC.

Des mesures qui n'ont pas suffi à rassurer Manon, 26 ans. « L’utilisation de chiens renifleurs et de nettoyage vapeur comme ils l’ont fait après avoir reçu les plaintes est très bien, mais j’estime que cela devrait être réalisé de manière préventive et non pas en réponse au problème », avance cette abonnée illimitée UGC depuis près d’un an. « Je crois que seule la mise en place d’un processus de nettoyage complet à la vapeur de manière régulière pourrait me rassurer », tranche-t-elle encore. « Je souhaiterais être informée dans mon cinéma, par voie d’affichage. J’ai besoin de savoir s’il a été traité en cas d’infestation de punaises de lit », abonde Sylvie.

« J’ai amené un spray antimoustique, ai pris une douche après »

« Je réfléchis à la possibilité de résilier mon abonnement UGC à cause du phénomène, ayant remarqué l’état de certaines salles d’UGC les Halles, Bercy et Lyon Bastille qui ne sont pas entretenues », nous confie Olivia, 64 ans, abonnée à UGC illimité depuis plus de quatre ans. Celle qui a remarqué « les petites salles où les sièges sont sales, usagés, défraîchis et où l’air parfois vicié » rappelle que le fléau des punaises de lits ne date pas d’hier : « il y a deux ans, la presse avait déjà alerté. » « Regarder un film dans une salle dégueulasse est indigne de l’image de marque de notre ville, on n’est plus dans le domaine du rationnel mais dans celui de la vénalité, de la paresse et de la bêtise », conclut la sexagénaire, exaspérée par le traitement réservé aux fans de cinéma.

« En tout cas, moi, je ne mets plus les pieds dans un grand cinéma. Je vais privilégier les petits cinémas de quartier ! », explique Valérie, 57 ans. Sa fille « étudiante » avait attrapé des « punaises de lit en allant à l’UGC cité des Halles », et avait « 40 piqûres sur les bras » et « on a trouvé une (punaise de lit) sur l’un de nos oreillers. » « Je songe très fortement à résilier mon abonnement, admet Pauline, 36 ans, abonnée aux salles obscures depuis ses 18 ans. Je sais combien avoir des punaises de lit chez soi est un cauchemar donc je ne souhaite pas prendre ce risque. »

Reste alors « Fripon », 41 ans, que les punaises de lit n’arrêteront pas : « J’ai vu un film en le sachant, à l’UGC d’Enghien. J’ai amené un spray antimoustique, ai pris une douche après. Mais pour en avoir déjà eu (des punaises de lits) je sais que ça peut vite arriver. »

Contactés, les cinémas UGC Bercy et MK2 Quai de Loire n’ont pas répondu à nos sollicitations.