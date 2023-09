Il écope de multiples fractures du plancher orbital et de la main. Un policier a été violemment agressé et blessé lors d’une intervention pour refus d’obtempérer à Stains (Seine-Saint-Denis) samedi soir, a appris l’AFP lundi de source policière et auprès du parquet de Bobigny.

D’après le récit d’une source policière, des fonctionnaires de police suivaient une moto à la suite d’un refus d’obtempérer vers 19h30 dans la cité du Clos Saint-Lazare à Stains, lorsqu’une voiture a cherché à les bloquer.

Frappé par quinze personnes

Les personnes se trouvant dans la voiture les ont alors pris à partie, blessant un policier au visage. Ce dernier a poursuivi son agresseur dans la cité où il a été frappé par quinze personnes, selon la même source. Son coéquipier a tiré cinq fois en l’air pour dissiper l’attroupement.

Le policier a été transporté à l’hôpital pour soigner ses fractures. Une enquête a été ouverte pour refus d’obtempérer et « violences en réunion sur personne dépositaire de l’autorité publique », selon le parquet de Bobigny. Celle-ci a été confiée à la sûreté départementale. Les gardes à vue de cinq personnes ont été levées dimanche pour la poursuite de l’enquête.